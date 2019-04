SVO-regeling KNVB nuttig voor kleine vrouwenteams

Een voetbalteam moet minimaal 15 spelers hebben om te kunnen spelen. Veel kleinere clubs lukt het echter niet om zoveel – met name vrouwelijke – spelers bij elkaar te brengen. Voor deze clubs heeft de KNVB de SVO-regeling bedacht.

Clubs kunnen hun te kleine vrouwen- en meidenteams onder de SVO-regeling van de KNVB toch laten voetballen.

KNVB: prima om samen te werken

De KNVB staat het clubs toe om voor bepaalde categorieën samen te werken. Stelt dat club A acht meiden heeft en club B negen, dan kunnen beide teams niet aan de competitie deelnemen. Maar wanneer de clubs samenwerken kan een team van 17 meiden worden gevormd.

Voor dames en meiden biedt de KNVB de zogenaamde SVO-regeling (Samenwerkende Vrouwen Opleiding). Clubs kunnen hun vrouwen- en meidenteams onder deze vlag laten voetballen.

Tekort aan meiden

Hans de Ligt, bestuurslid van SV Odijk, zag wel brood in de SVO opzet. De Ligt: “Mijn dochter voetbalde bij SVF in Cothen en kwam nauwelijks aan voetballen toe door een tekort aan meiden.”

“Haar plezier in het spel verdween en zij dreigde om ermee te stoppen. Ik besloot om ervoor te zorgen dat geen enkel meisje meer hoeft te stoppen omdat er geen team op de been kan worden gebracht.”

SVO-regeling

De Ligt zocht contact met clubs die de SVO-regeling toepassen. Zijn idee dat de SVO-regeling een goede oplossing zou kunnen zijn, werd bevestigd.

Het mooie van de SVO-regeling is dat de vrouwen en meiden gewoon lid blijven van de eigen club. Het SVO-team maakt alleen gebruik van de faciliteiten van de deelnemende clubs. “In onze regio gebruiken Bunnik ’73 en SV Odijk deze regeling.”

Beide clubs voetballen samen in Bunnik en de meiden in Odijk. De Ligt: “In het SVO-team spelen nu meiden uit vijf dorpen in de buurt. Wij zoeken alleen nog een sponsor om het team een boost te geven.

