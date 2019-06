Sv Tynaarlo ontwikkelt meidenvoetbal samen met VAKO

De meiden in het O13-elftal van sv Tynaarlo zijn niet de enige voetballende dames op de club. Komend seizoen spelen er op de club zelfs vier meiden- en maar twee jongensteams.

“Vroeger bestond hier tussen de voetbalclubs een gezonde rivaliteit maar tegenwoordig werken wij liever samen.”

Samen meidenvoetbal ontwikkelen

Coördinator damesvoetbal Harrie Hadders: “Wij hebben hier in het dorp voor meiden geen andere teamsporten. En jongens kiezen niet altijd meer voor voetbal. Soms gaan zij liever naar een sportschool.”

Sv Tynaarlo en voetbalclub VAKO in Vries ontwikkelen het meidenvoetbal samen. “Vroeger bestond er tussen de clubs een gezonde rivaliteit maar tegenwoordig werken wij samen”, lacht Hadders. “Veel meiden staan bij VAKO ingeschreven maar komen hier voetballen.”

Meidenvoetbal sv Tynaarlo is veel gezelliger

Veel meiden die nu bij sv Tynaarlo spelen, komen uit Vries of Zuidlaren. Zoals Senna die bij Zuidlaren heeft gespeeld. “Hier speel ik in een volledig meidenteam en dat is veel gezelliger.”

Volgens Hadders gaat het bij meiden meer om de gezelligheid dan bij jongens. “Zij zeuren een stuk minder en dat maakt de sfeer ook leuker. Waar de jongens snel gaan liggen, helpen de meiden elkaar overeind en spelen ze door. Ik zie ook nooit schwalbes.”

Zo’n leven wil ik ook wel

Senna en Sanne zijn groot fan van Lieke Martens. “Een leven zoals zij wil ik ook wel”, fantaseert Senna. “Ik vind haar heel goed. Ik heb alles van Lieke, haar boek maar ook een shirt van haar club FC Barcelona.”

De meiden bij sv Tynaarlo volgen het WK in Frankrijk op de voet. Ze kijken elke wedstrijd als het even kan met elkaar in de kantine van de club. Dan staan de stoelen in rijen opgesteld om na de training met twintig fanatieke meiden de wedstrijd te volgen. Senna, Daphne en Lotte hopen dat Nederland wereldkampioen wordt. “Dan wordt het hier in Tynaarlo één groot feest.”

