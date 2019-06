Prijzengeld verhoging WK vrouwen gesteund door FIFPro

Australië wil het prijzengeld bij het WK voor vrouwen gelijk laten trekken met dat van het mannentoernooi. De internationale spelersvakbond FIFPro steunt dit voorstel.

De FIFPro hoopt dat de FIFA het prijzengeld voor de vrouwen nog voor het WK in Frankrijk gaat verhogen. De FIFA staat in elk geval open voor gesprekken hierover.

Prijzengeld slechts een fractie

Het totale prijzengeld van het WK voor vrouwen bedraagt dit jaar bijna 27 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het WK van 2015 in Canada. Maar het slechts een fractie van het prijzengeld op het WK voor mannen in Rusland in 2018. De deelnemende landen konden daar een bedrag van 357 miljoen euro verdelen.

Niet significant en te langzaam

“De FIFA en sommige sportbonden hebben al stappen gezet om de beloning in het vrouwenvoetbal te verbeteren. Maar deze zijn niet significant en gaan niet snel genoeg”, stelt de FIFPro in een verklaring.

“Vrouwelijke voetballers verdienen eenzelfde behandeling als hun mannelijke collega’s. Dit moet gelden voor reizen, accommodaties, medische begeleiding en financiële compensatie”, aldus de FIFPro.

Women’s football convention

Op 6 en 7 juni as. organiseert de FIFA in Parijs de ‘Women’s football convention’. Tijdens deze ontmoeting gaan politici en voetbalbestuurders in gesprek. De FIFPro heeft goede hoop dat de besprekingen snel resultaat zullen opleveren.

“De FIFA is in de afgelopen weken al akkoord gegaan met het bespreken van nieuwe voorwaarden voor het vrouwenvoetbal. De kans bestaat dus dat de FIFA iets met de Australische wens zal doen.”

