Meidenvoetbal steeds vaker samen met andere clubs

Het meidenvoetbal staat in de belangstelling, mede door de prestaties op het vrouwen WK. Door het hele land bieden clubs wel meidenvoetbal aan, maar zij krijgen lang niet altijd de teams gevuld.

Ook de meidenafdelingen van Hoeve Vooruit en Bon Boys slaan de handen ineen. In het nieuwe seizoen beginnen drie meidenteams samen aan de competitie.

Impuls voor meidenvoetbal

De laatste plooien zijn nu gladgestreken in Haaksbergen. Coördinator meidenvoetbal Martin Lammers van sv Bon Boys, hoopt dat meer clubs gaan samenwerken om het meidenvoetbal een impuls te geven.

“Het zou mooi zijn als er een platform ontstaat waaraan ook Haaksbergen en HSC ’21 meedoen”, zegt Lammers. Dan spelen meiden vanaf 15 jaar van alle lokale clubs in een eigen team. Volgens Lammers kan de eerste stap die vv Hoeve Vooruit nu neemt, een voorbode zijn van meer samenwerking.

Leeftijdsverschillen

Penningmeester Wilfried ter Braak van deze club: “Wij hadden te weinig speelsters voor ons meidenvoetbal. Maar wij kunnen de O15, O17 en O19 meiden nu in een team zetten met meiden van hun eigen leeftijd.”

“Wij hadden wel een meidenteam kunnen samenstellen maar dan waren de leeftijdsverschillen in het team te groot geweest. Je moet niet met meiden van 13 en 18 jaar in één elftal spelen. Dat leeftijdsverschil is te groot.”

Samenwerking meidenvoetbal biedt voordelen

Bij Bon Boys heeft het meidenvoetbal een vlucht genomen met nu de grootste meidenafdeling van Haaksbergen. De club hoefde dus niet zo nodig samen te werken. Maar Lammers ziet vooral voordelen. “De drie combinatieteams hebben nu meer speelsters, 15 fo 16 speelsters per ploeg is een mooi aantal.”

De O15 en O17 teams spelen komend seizoen bij Bon Boys en het O19 team begint bij Hoeve Vooruit. De meiden trainen zowel bij Hoeve Vooruit als Bon Boys. “Zij kunnen samen fietsen want de afstand is maar kort. ’s Winters kunnen de ouders een rijschema maken. De meiden zijn heel enthousiast over de samenwerking”, zegt Lammers.

