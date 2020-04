Voortbestaan vrouwenvoetbal door corona bedreigd

“Het voortbestaan van het vrouwenvoetbal staat wereldwijd op de tocht door de coronacrisis.” Hiervoor waarschuwt de spelersvakbond FIFPro. Volgens de bond is er zelfs sprake van een ‘bijna existentiële bedreiging’.

De huidige economische stilstand vormt een ernstige bedreiging voor de clubs. Maar zeker niet minder voor de toch al kwetsbare speelsters.

Speelsters missen zekerheid

De FIFPro stelde op 16 april in een rapport de kwetsbaarheid en het voortbestaan van het vrouwenvoetbal aan de orde. “De corona-uitbraak bedreigt ook de groei van het professionele vrouwenvoetbal naar een sterke industrie.”

De duur van een contract in het vrouwenvoetbal is nu gemiddeld 12 maanden. Daardoor hebben veel speelsters nu geen zekerheid over hun toekomst. Een probleem is ook dat met veel landen nog geen overkoepelende cao-afspraken zijn gemaakt.

Voetbalsters zijn kwetsbaar

“Veel speelsters in het vrouwenvoetbal missen een elementaire arbeidsbescherming. Hun positie is daardoor enorm kwetsbaar”, schrijft de FIFPro. “De huidige economische stilstand kan leiden tot faillissementen van clubs.”

“Deze vormt zo bijna een existentiële dreiging voor de competities, de clubs en de speelsters.” De spelersvakbond roept dan ook op tot steun voor het vrouwenvoetbal vanuit de nationale bonden.

Voetbalbranche samen beschermen

“De situatie die zich nu voordoet is echt ongekend. Het voetbal heeft nu de plicht om gezamenlijk de branche en het voortbestaan van het vrouwenvoetbal te beschermen.” Dit stelt Jonas Baer-Hoffmann, secretaris-generaal van FIFPro. “Als clubs of competities nu failliet gaan, keren deze wellicht nooit meer terug. En dat willen wij niet laten gebeuren.”

Door de coronacrisis zijn alle competities in het vrouwenvoetbal sinds medio maart stilgelegd. Maar ook grote toernooien zoals de Olympische Zomerspelen en het EK in 2021, zijn al met een jaar uitgesteld.

