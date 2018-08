Werving van vrijwilligers via een effectieve campagne

Het nieuwe sportseizoen nadert snel en duizenden clubvrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereidingen. En misschien ook wel met een zoektocht naar de effectieve werving van vrijwilligers.

Op clubs hoor je vaak dat ‘leden geen verantwoordelijkheid meer willen nemen’ of ‘dat vrijwilligers zich niet melden’ . Maar worden die potentiële vrijwilligers dan wel goed bereikt?

Boodschap overbrengen

Want om het voor elkaar te krijgen dat leden vrijwilliger of bestuurder worden, moet je wel hun taal spreken. En de club moet de wervingsvraag en de boodschap ook via de juiste kanalen overbrengen.

De KNVB en NOC*NSF hebben in 2017 samen een effectieve wervingscampagne in elkaar gezet. Een soort doe-het-zelf campagne voor sportclubs. Clubs kunnen dit filmpje delen met hun volgers.

De insteek is ‘wat is jouw talent voor de club?’. De campagne wil een positieve insteek bieden en de boodschap ‘wij hebben vrijwilligers nodig want anders valt de club om’, vermijden.

Vergroot de vijver voor de werving van vrijwilligers

Uit een pilot is gebleken dat het delen van het filmpje, ondersteund met posters in de kantine en gifjes via social media, veel interactie oplevert. Zo kan een vereniging via 700 volgers ongeveer 10.000 views van het filmpje genereren.

Daarmee vist de club in een veel grotere vijver bij de zoektocht naar vrijwilligers. Ook komen verenigingen zo in contact met potentiële vrijwilligers die zij anders nooit gevonden zouden hebben. Zelfs (nog) niet-leden dienden zich in de pilot al als geïnteresseerden aan.

Probeer het eens

Club die ook aan de slag willen met deze nieuwe campagne vinden meer informatie op ‘talent voor jouw club’ . Op de site staat ook een map met al het materiaal, inclusief voorbeelden en handleidingen voor de club. Lees hoe clubs en bonden de campagne voor de werving van vrijwilligers al gebruiken op de:

