Kantinevrijwilligers via de website werven is zinloos

FC Eibergen loopt niet over van kantinevrijwilligers maar welke club wel? “Je komt altijd mensen te kort”, stelt Ronny Vogt, bestuurslid horeca. “Onze kantine draait toch vaak op de oude boegbeelden.”

“ FC Eibergen wil meer jongeren achter de bar en dat is niet eenvoudig. Zij hebben allerlei verplichtingen en voor één oude kracht heb je zeker drie jongere mensen nodig.”

Zeven dagen per week

Bij FC Eibergen is de kantine zeven dagen per week open. Op zaterdag en zondag opent de kantine al om 07:30 uur en gaan de deuren niet voor 20:00 uur dicht. Omdat FC Eibergen ruim 1.000 leden heeft, staan er altijd minimaal vier kantinevrijwilligers achter de bar.

“We draaien altijd in teams vier en daarvoor hebben wij zo’n 40 vrijwilligers. In de weekenden worden deze teams aangevuld met voetballende leden. Ik ben heel tevreden over hoe alles nu verloopt”, stelt Vogt.

“Ik probeert zoveel mogelijk te delegeren en doorlopend vrijwilligers te werven. Toch sta ik zelf ook veel achter de bar en moet oppassen dat ik niet steeds een sluitpost wordt.”

Vacature kantinevrijwilligers zinloos

“Kantinevrijwilligerswerf je het beste via een gesprek want een vacature op de website plaatsen heeft geen zin. Dat werkt niet. Maar zodra je een team een rondje koffie geeft en vraag wie er af en toe eens wil helpen, dan is er altijd wel één die ja zegt. Een rechtstreekse benadering werkt beter.”

“Ik ben zeker niet ontevreden hoor maar ik hoop dat de jeugd zich nog meer wil inzitten voor de kantine of andere klussen. “Zeker drie keer per jaar organiseren wij met de kantinevrijwilligers een feestavond.”

“En medio november starten wij met de fitte kantine, dat is overigens iets anders dan de gezonde kantine. Wij blijven bier en gehaktballen verkopen maar wij gaan nu ook eten en drinken aanbieden met minder calorieën.”

