Verplicht vrijwilligerswerk leden en ouders sv Angeren

Sv Angeren laat spelende seniorenleden vanaf 1 januari jl. verplicht vrijwilligerswerk doen. Datzelfde gaat in de tweede helft van dit jaar gelden voor de ouders of verzorgers van jeugdspelers.

De leden van de voetbalclub stemden in 2018 al in met het voorstel om werk dat eerder alleen door vrijwilligers werd gedaan, verplicht te stellen voor alle actieve leden.

Vier keer per jaar

Het bestuur heeft dit voorstel inmiddels uitgewerkt en vanaf 1 januari ingevoerd. De club telt 7 seniorenteams en 11 juniorenteams. De leden van de seniorenteams moeten nu, naast het voetballen, bijvoorbeeld ook vier keer per jaar een kantinedienst draaien.

Ouders starten later

Vanaf 1 juli as. zal verplicht vrijwilligerswerk op de club ook gaan gelden voor de ouders of verzorgers van jeugdleden van de club. Het bestuur heeft voor deze datum gekozen omdat het meer tijd zegt nodig te hebben om alle voorbereidingen te treffen.

Daartoe hoort ook een onderzoek onder ouders om in kaart te brengen welke taken zij bij voorkeur willen doen. Daarbij gaat, het naast kantinediensten, ook om schoonmaken, het begeleiden van teams, het vervoer bij uitwedstrijden en andere taken op de club.

Niet nieuw

Sv Angeren is min of meer gedwongen om dit nieuwe regime te gaan voeren. De club kan namelijk niet voldoende vrijwilligers meer vinden om alle werkzaamheden op de club gedaan te krijgen.

Het doen van verplicht vrijwilligerswerk is niet helemaal nieuw. Ook bij clubs zoals vv Sparta ’30, vv Bladella en hvv Tubantia is deze vorm van hulp al ingevoerd.

