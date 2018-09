Leden wel of niet verplicht laten klussen op de club

Moet je vrijwilligers verplicht laten klussen is de vraag waar veel sportclubs mee worstelen. Maar als je iets verplicht, is het niet vrijwillig meer. Doe je het niet, dan komt het voortbestaan van de club in gevaar.

De Gelderlander peilde onder voetbal-, tennis-, en hockeyclubs of deze voldoende vrijwilligers hebben. Het antwoord op die vraag luidde vrijwel eenduidig nee.

Ouders en leden, zo blijkt, hebben simpelweg geen tijd of zin om vrijwilliger taken te doen. Het merendeel van de clubs kan daardoor niet alle activiteiten uitvoeren zoals zij dat graag zouden willen.

Verplicht laten klussen

Leo Asselman van AZ 2000 stelt dat ouders een club steeds meer als een soort fitnessabonnement zien. “Zij realiseren zich niet dat een club geen betaalde krachten heeft maar met vrijwilligers.”

Om het aantal vrijwilligers te laten groeien, overwegen veel besturen om leden en ouders dan maar te dwingen. Sv Leones bijvoorbeeld overweegt om de contributie te verhogen om klussen betaald te laten doen. Sv Angeren verplicht het vrijwilligerswerk liever niet “maar op een gegeven moment sta je toch met de rug tegen de muur”, zegt voorzitter Wim Brandts.

Betrokkenheid

“Volgens ons is de inzet van vrijwilligers iets dat ontstaat door de betrokkenheid bij de club te vergroten”, zo stelde Dave Spithoven van Sportclub Alverna.

Verplicht laten klussen is niet volgens alle clubs het antwoord. “Wij vragen de ouders elk seizoen opnieuw”, zegt secretaris Dave Blekkink van SV Bredevoort. “Er zijn best ouders die wat willen doen, maar het blijft trekken. Niemand lijkt meer verantwoordelijkheid te willen dragen.”

Persoonlijk benaderen

Er zijn uitzonderingen. Voetbalclub Rood Wit uit Groesbeek heeft het tot nu toe altijd opgelost door mensen persoonlijk te benaderen. “Vraag je 100 leden op de man af of zij bepaalde taken willen doen, dan zegt zeker 10% ja”, stelt secretaris Ton Gerrits.

Tennisvereniging Ophemert heeft de luxe dat vrijwilligers zich aanmelden. “Wij zijn met 110 leden redelijk klein en iedereen doet vrij automatisch mee”, zegt secretaris Kees van Houselt.

Puntensysteem

Bij Olympia ’18 overweegt het bestuur om een puntensysteem in te voeren. Die punten moet iedereen dan elk seizoen bij elkaar sprokkelen door vrijwilligerswerk te doen.

Bij RKTVC in Tiel gaan ze nog een stapje verder: “Als het puntenaantal niet wordt gehaald, dan kan het tekort naar rato in een financiële bijdrage worden omgezet.”

Arnhemse Boys

Arnhemse Boys heeft de contributie met 50 euro verhoogd voor (ouders van) leden die geen vrijwilligerswerk willen doen. En al direct gaven velen zich op om de handen uit de mouwen te steken.

“Als het zo moet, dan is dit niet meer mijn vereniging”, stelden sommigen. “Maar er waren ook ouders die die 50 euro meteen betaalden.

“Wij zitten in een bovenmodale wijk, dan tik je dat gewoon af. Het geld dat daardoor binnenkomt wordt gebruikt om vrijwilligers op cruciale posities te betalen.”

Wervingsprogramma’s

Er is een scala van voorbeelden van ledenwerving en -binding door clubs. Het is opvallend dat in Gelderland geen enkele club aangeeft gebruik te maken van wervingsprogramma’s zoals Meer in kortere tijd.

