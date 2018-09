Sportclubs besturen via een ploegentijdrit model

Steeds meer sportclubs komen in de gevarenzone omdat zij onvoldoende bestuursleden kunnen vinden. Moeten bestuurders in een ploegentijdrit model elkaar afwisselen om het kopwerk te doen?

Steeds meer sportverenigingen kunnen geen bestuursleden meer vinden omdat leden geen zin hebben om zich in te zetten voor hun club.

Opleidingen en webinar

De KNVB heeft het aantal clubs in 2017 zien slinken met 12%. Het ledental bleef vrij constant schommelen rond de 1,2 miljoen. De problemen met de invulling van bestuursfuncties, zijn bij de bond bekend. Daarom starten in oktober speciale bestuurdersopleidingen.

De hockeybond KNHB heeft zelfs hoogleraar Lucas Meijs in de arm genomen. Hij is o.m. gespecialiseerd in vrijwilligerswerk en houdt voor hockeyclubs op 18 september een webinar met als thema ‘hoe werf je vrijwilligers’?

Leegloop KNLTB

De KNLTB had in 2009 nog 700.000 leden en moet het nu doen met zo’n 130.000 (!) leden minder. Recreatieve spelers zien zichzelf steeds vaker als tennisconsument. Zij voelen zich minder een clublid en zijn alleen geïnteresseerd in de tijdstippen waarop zij van de baan gebruik kunnen maken.

Net weg

Het verenigingsleven komt steeds verder onder druk te staan. Bij TV Holten dreigde de voorzitter als enig bestuurslid over te blijven. Om de leden wakker te schudden liet hij het net op baan 1 verwijderen. Maar ook het gerenommeerde RKVV Wilhelmina in Den Bosch, met ruim 1.000 leden, heeft meer vacatures dan bestuursleden.

Ploegentijdrit model

De KNVB lijkt tot nu toe onvoldoende oog te hebben voor de stagnatie. Meijs popelt daarom onderzoek te gaan doen naar de clubbesturen die het ondanks alles toch volhouden. “Bestuurders zouden niet overbelast, en bovendien veel eerder vervangen, moeten worden. Zij zouden moeten werken volgens een ploegentijdrit model en elkaar afwisselen om het kopwerk te doen.”

Schokeffect

“Maar zij zouden ook meer moeten delegeren en efficiënter moeten vergaderen, bijvoorbeeld via inbellen. En níet in actie komen als jeugdspelers door een fout van een ander voor een dichte deur komen te staan.”

“Ik geef toe dat dat niet leuk is, maar het zorgt wel voor een schokeffect. Uit clubliefde laten veel bestuurders zich te vaak voor het karretje van de leden spannen”, zo besluit Meijs.

Follow @Allesportzaken