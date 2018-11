Menukaart helpt Deventer IJsclub aan 100 vrijwilligers

Zoals zoveel verenigingen had ook de Deventer IJsclub behoefte aan vrijwilligers. Dus maakte de club een menukaart en ging bij de ijsbaan vrijwilligers werven. Het resultaat was ruim 100 aanmeldingen.

“Wij zaten nou niet direct verlegen om veel nieuwe vrijwilligers. Maar voor bepaalde rollen was niemand beschikbaar”, stelt vice-voorzitter Tossa Heesen. “Dat probleem is nu verholpen.”

Lijst met functies

“Wij wilden een pool samenstellen om direct een lijstje met namen te hebben op het moment dat het nodig is. Dus hebben wij een menukaart met functies opgesteld. Die vulden wij vervolgens aan met de functies die nog niet bestonden, maar die wel ingevuld moesten worden.

Heesen: “Voor een penningmeester bijvoorbeeld. Zo’n rol kan best teveel werk zijn voor één persoon maar die kan prima worden opgeknipt. Dat kunnen dan twee personen doen die elkaar mooi kunnen aanvullen.”

Menukaart

Nadat alle vrijwilligersfuncties in kaart waren gebracht, werd dus een soort menukaart gemaakt. Daarop staan de functienaam, een korte beschrijving en de tijdsinvestering. “Een A4-tje met daaronder een inschrijflijst. Zo konden mensen zich eenvoudig als vrijwilliger voor een bepaalde klus aanmelden”, legt Heesen uit.

“Op een donderdag- en zaterdagochtend, wanneer veel clubleden schaatsen, stonden kraampjes bij de ingang van de schaatshal. Dat werkte en met maar vijf man is alles in goede banen geleid. In totaal zijn er nu ruim 100 rollen ingevuld en sommigen hebben zich zelfs voor meerdere rollen aangemeld.”

Rollen klein gehouden

De Deventer IJsclub bevindt zich nu min of meer in een luxepositie. “De helft van de mensen die zich heeft ingeschreven, is nog niet actief als vrijwilliger. Maar dat verandert de komende winter zeker zodra wij weer activiteiten gaan organiseren”, stelt Heesen.

“Het bleek van belang dat vrijwilligers niet het idee hebben dat ze verplicht iets moeten doen. Wij hebben de rollen op de menukaart daarom klein gehouden zodat hulp niet teveel tijd zou vragen. Wij hebben het laagdrempelig gehouden en ik denk dat dit een van de succesfactoren is geweest van deze actie.”

Follow @Allesportzaken