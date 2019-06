Hoe komen sportclubs structureel aan meer vrijwilligers?

Clubbestuurders, trainers, coaches, etc. zijn onmisbaar. Bij Nederlandse sportclubs maken 1,2 miljoen vrijwilligers voor ruim 5,3 miljoen sporters het verschil. Maar vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden.

Het Ministerie van VWS zoekt innovatieve oplossingen die clubs hulp bieden om structureel meer vrijwilligers aan de club te binden.

Steeds meer moeite

De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich vrijwillig inzetten voor sportclubs. Hun percentage is al jaren vrij stabiel maar sportclubs krijgen steeds meer moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden.

Steeds minder mensen lijken bereid om structureel vrijwilligerstaken op zich te nemen. Daardoor stappen bestuursleden, trainers, coaches of begeleiders steeds minder gemakkelijk in. Vrijwillige inzet voor clubs is steeds meer iets dat op incidentele basis gebeurt.

Tekort aan vrijwilligers

Zo’n 14% van de verenigingen komt vrijwilligers tekort. En 40% van de clubs heeft een tekort aan vrijwillig (opgeleide) trainers en coaches. Het vrijwilligerskader is bij de meeste clubs bovendien nog niet zo en divers als de vereniging zelf.

Daar komt bij dat een functie als bestuurslid of vrijwilliger bij een sportclub soms een minder positief imago heeft. Dat is best merkwaardig want een vrijwilligersfunctie zou juist een toevoeging op het cv moeten zijn.

Innovatieve oplossingen

Het Ministerie van VWS zoekt innovatieve oplossingen die clubs hulp bieden om het aantal vrijwilligers van sportclubs structureel te vergroten. Deze oplossingen mogen best ideeën zijn die in een andere sector worden toegepast. Zolang zij ook maar voor de sportsector kunnen worden gebruikt. Maar ook nieuwe ideeën zijn welkom.

Pilotbudget: 300.000 euro

Het ministerie stelt hiervoor een 300.000 euro beschikbaar met een maximum van 100.000 euro per concept. Hiervoor moet de inzender een ‘prototype’ realiseren dat op minstens drie sportclubs kan wordt getest. VWS kan helpen met de zoektocht naar geschikte pilotpartners als dat nodig is.

VWS zoekt geen concepten die niet schaalbaar zijn, die niet gericht zijn op sportclubs en die structureel moeten worden gesubsidieerd.

Follow @Allesportzaken