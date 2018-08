Maatschappelijke diensttijd jongeren ook via sportclubs

“Zo’n 13.000 jongeren gaan binnenkort aan de slag met hun maatschappelijke diensttijd. Dat gebeurt in 38 projecten”, zo laat het ministerie van VWS weten. Veel gemeenten, maar ook de provincie Gelderland, doen daar hun voordeel mee.

De doelen tijdens de maatschappelijke diensttijd kunnen initiatieven in de zorg of maatschappelijk werk zijn. Maar jongeren kunnen ook projecten bij sportclubs doorlopen.

Interviews

Zeker acht van de 38 projecten die door ZonMw en een panel van experts zijn goedgekeurd, vinden plaats onder toezicht van een gemeente of de provincie.

De jongeren gaan o.m. in de gemeenten Venlo, Rotterdam, Arnhem, Delft, Amsterdam, Noordoostpolder, Urk en Dronten in maatschappelijke projecten meedraaien.

Young leaders

Aan het project Young Leaders uit de Buurt gaan 11 gemeenten deelnemen. Zo worden jongeren in Venlo, assistent bij vrijetijdsaanbieders voor gehandicapte jongeren. En in Arnhem gaan de deelnemers bewoners van een woonzorgcentrum interviewen om vervolgens iets met hun verhalen te doen.

Sport

De (vrijwillige) maatschappelijke diensttijd komt uit de koker van het CDA en de ChristenUnie. De jongeren die een maatschappelijke diensttijd doorlopen doen kennis, vaardigheden, werkervaring en contacten op door zich in te zetten voor anderen en goede doelen.

Die goede doelen kunnen initiatieven in de zorg of maatschappelijk werk zijn. Maar de jongeren kunnen dus ook projecten bij sportclubs gaan doorlopen. In totaal trekt de regering 25 miljoen euro uit voor de eerste reeks projecten. Het aantal projecten zal begin 2019 worden uitgebreid.

