Loyaliteitspremie van 80 euro is voor DTS Ede noodzaak

Als de ALV op 2 april akkoord gaat, betalen leden van DTS Ede 80 euro per gezin per jaar extra. Deze loyaliteitspremie is een onderdeel van de contributie dat de club inhoudt als de leden geen vrijwilligerswerk doen.

Het bestuur wil elk lid (spelend of niet spelend) vanaf 16 jaar laten bijdragen. De club heeft meer vrijwilligers nodig om DTS Ede draaiend te houden .

Taken voor de jeugd

Voor leden jonger dan 16 jaar doet het bestuur een beroep op hun (groot-)ouders. Jeugd tussen 13 en 16 jaar mag ook taken of functies vervullen. Bijvoorbeeld het verkopen van loten, wedstrijden fluiten of helpen met schoonmaken. Het bestuur wil elk lid verplichten om vrijwillig een taak te doen. Leden die dat niet doen, betalen de loyaliteitspremie als onderdeel van de contributie.

Verzoek tot vrijstelling

Leden die vinden dat zij geen taken kunnen vervullen, kunnen een vrijstelling aanvragen. Een nog in te stellen commissie zal deze verzoeken beoordelen en het bestuur zal de besluiten bekrachtigen.

Het bestuur administreert de loyaliteitspremies apart en gebruikt het geld om vrijwilligers beter toe te rusten en te waarderen. Toch kan het gebeuren dat er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn. Dan gebruikt de club het geld om mensen in te huren.

Loyaliteitspremie is pure noodzaak

“Het is geen nieuw plan”, stelt voorzitter Jeroen Been. “Fortissimo, SDV Barneveld en Were Di doen dit ook al. Maar het is voor ons pure noodzaak om een loyaliteitspremie in te voeren. Wij hebben nu 200 vrijwilligers en komen er zo’n 60 à 70 tekort.”

“Zeker bij de schoonmaak, het parkonderhoud, scheidsrechters en de teambegeleiding komen wij handjes tekort. De 80 euro die wij aanhouden staat voor zo’n tien uur werk per seizoen”, zo stelt Been.

“Het kan best zijn dat de ALV een loyaliteitspremie niet ziet zitten. Dan zal op een aantal gebieden het niveau van de voorzieningen omlaag moeten”, besluit de voorzitter.

