Belastingvrije vergoeding vrijwilligers naar 1.700 euro

Staatssecretaris Menno Snel van het Ministerie van Financiën heeft de Tweede Kamer toegezegd om in 2019 de belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers te verhogen van 4,50 naar 5 euro per uur.

Initiatiefnemer voor de aanpassing is het Kamerlid Pieter Omtzigt. Per maand gaat het maximum van 150 naar 170 euro en per jaar van 1.500 naar 1.700 euro.

Geen belasting

Onder de vergoeding valt ook de betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Het ministerie kan ook de onkosten boven dit bedrag vergoeden, maar deze moeten wel worden aangetoond.

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor een vrijwilliger werkt, betaalt geen premie voor werknemersverzekeringen.

Wel of niet aangeven

Als de vergoeding van de gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen van de belastingvrije vergoeding uitkomt, moet deze bij de Belastingdienst worden aangegeven.

De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen. Dus bijvoorbeeld ook voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding.

Het ministerie zal deze vergoeding echter alleen belasten als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven.

Vrijwilligersregeling ANBI

Op grond van de vrijwilligersregeling hoeft een ANBI geen loonheffing in te houden op een vergoeding of verstrekking aan een vrijwilliger. Dat geldt ook voor sportorganisaties en voor organisaties die geen VB-aangifte hoeven te doen.

Belastingvrije vergoeding

Stas. Snel zegde de verhoging van de belastingvrije vergoeding toe tijdens het debat over het belastingplan 2019 toe. Omtzigt: “Dit is belangrijk zodat vrijwilligers geen bonnetjes en kilometer-administratie hoeven bij te houden. Sportclubs kunnen zich dan gewoon gaan richten op hun kerntaken, want dat is eigenlijk wat zij het liefste doen.”

Follow @Allesportzaken