Voortrekkersrol van Kampong voor Nederlandse clubs

Sv Kampong en de Rabobank nemen een grote stap om de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste van de wereld te laten zijn. Kampong wil nu ook met gezonde voeding in het clubhuis een voortrekkersrol spelen.

Het verschil tussen gezond bewegen op het veld en ongezond voedsel in het clubhuis is enorm. Daarom wil Kampong gezonde voeding in het clubhuis laten winnen.

Via dit project wil de club een voorbeeld zijn voor alle sportclubs in Nederland. “Een gezonde vereniging past bij de voortrekkersrol die Kampong graag vervult”, stelt voorzitter Sandra van Loon.

“Onze partner Rabobank nam het initiatief voor de samenwerking. Met steun van de bank vormt Kampong het clubhuis om tot een experience centre.

Aantrekkelijke en gezonde omgeving aan sporters en publiek. Wij willen leden en bezoekers van Kampong inspireren om gezond en duurzamer te gaan eten. Maar Kampong biedt studenten ook graag een onderzoeksplek.

“Naast Kampong Hockey is ook Kampong Voetbal enthousiast”, stelt bestuurslid Frank van Heusden. “Veel van onze leden zijn al zeer betrokken bij dit thema.

Duurzame en gezonde voeding is één van de speerpunten van de Rabobank. De bank is groot geworden door de voedings- en agrarische industrie.

“We helpen organisaties zoals Kampong graag met onze kennis en ons netwerk”, stelt directievoorzitter Rients Schuddebeurs. De bank sponsort Kampong Hockey al jaren.

De samenwerking past in het streven van NOC*NSF om Nederland in 2040 de gezondste jeugd van de wereld te bezorgen. “Kampong maakt met dit initiatief een sterk statement”, zo stelt Schuddebeurs.

“In Utrecht liggen de Universitaire medische centra op loopafstand van de club. Deze samenwerking is wat ons betreft een overtreffende trap van klassieke sponsoring zoals geld geven in ruil voor zichtbaarheid. Wij werken graag met de club samen aan een voortrekkersrol van Kampong”, zo besluit Schuddebeurs.

Follow @Allesportzaken