Voortijdige uitval voetbaljeugd Tielse clubs aangepakt

In Tiel blijken toch veel ouders niet genoeg geld te hebben om hun kinderen aan het sporten te houden. Daarom startte vier Tielse voetbalclubs, samen met het Burgerweeshuis, een project om voortijdige uitval tegen te gaan.

Jeugdfonds Sport Hetbiedt ‘arme’ gezinnen al heel vaak uitkomst. Dit fonds krijgt daarom bij de start van de competitie altijd veel aanvragen voor hulp.

Kinderen bleven ineens weg

Het bleek regelmatig voor te komen dat kinderen tijdens de competitie ineens weg bleven. En dat was vaak nadat de penningmeester een brief had gestuurd dat de ouders achter waren met de contributie.

Het bestuur van de Stichting Burgerweeshuis Tiel vond dit onwenselijk. Daarom startte de stichting in 2018, samen met de clubs, een project om deze uitval beter te voorkomen.

Beleid tegen voortijdige uitval

De vier clubs kregen van de stichting vóór het begin van het voetbalseizoen, een bedrag gestort. Dat bedrag was ongeveer gelijk aan de gemiddelde uitval van de laatste jaren. De stichting stelde wel als voorwaarde dat de clubs hun beleid zouden aanpassen.

Met die aanpassing moesten zij de voortijdige uitval beter te lijf gaan. De jeugd moest minder vaak afhaken omdat de ouders de contributie niet meer konden betalen. Na de afloop van het seizoen 2018/2019 werd het project geëvalueerd.

Probleem voortijdige uitval bleek groter

Maar daaruit bleek dat veel meer gezinnen dan was verwacht met te weinig geld kampen. De stichting moest dus bijspringen voor bijvoorbeeld de aanschaf van kleding en schoenen. Zo’n 30 spelertjes kregen direct, en meer dan 50 spelertjes indirect, hulp van de stichting.

De stichting zet het project toch voort en helpt de Tielse clubs ook in het seizoen 2019/2020. Met circa 3.000 euro wil het bestuur voortijdige uitval opnieuw voorkomen. Ook andere clubs kunnen via de website van de stichting nagaan of een project voor een bijdrage in aanmerking kan komen.

