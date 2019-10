Voorkom gladheid op kunstgras- en semi-watervelden

Op kunstgrasvelden, en met name op semi-watervelden, is gladheid een probleem. Voor de behandeling is frequent onderhoud en het gebruik van biociden en gewasbestrijdingsmiddelen nodig.

Op kunstgrasvelden is gladheid een terugkerend probleem. Door preventief te werk te gaan kunnen clubs gladheid op kunstgras- en semi-watervelden voorkomen.

Aanbevelingen

In de Green Deal Sportvelden is afgesproken om vanaf 2020 het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen terug te dringen. Daarom lieten de KNHB, het KNKV, Amsterdam en de BSNC een effectief beheerpakket onderzoeken.

De onderzoekers Rommie van der Weide en Koen Beelen namen deze opdracht op zich. Zij brachten de veroorzakers van de gladheid in kaart en stelden een lijst met aanbevelingen op.

Aanpak van gladheid

Beelen: “Eerst hebben wij de veroorzakers van de gladheid in kaart gebracht. Daarom verzamelden wij, op gladde en niet-gladde plekken op kunstgrasvelden monsters uit de mat en van het water.

Dit gebeurde op met name semi-watervelden. Die monsters hebben wij vervolgens geanalyseerd, de waarnemingen via foto’s vastgelegd en beschreven wat wij aantroffen.”

Van der Weide: “Er is niet maar één veroorzaker van gladheid aan te wijzen. De aanwezigheid van algen en bacteriën is een mede veroorzaker. Maar ook het niet goed weglopen van vocht in het veld lijkt samen te hangen met het ontstaan van de gladheid.”

Razendsnelle vermeerdering

Beelen: “Algen, bacteriën en schimmels verschillen van de zichtbare onkruiden. Zij vermeerderen zich razendsnel zodra de omstandigheden daar geschikt voor zijn. Onkruiden hebben vaak maanden nodig om van zaadje weer een zaadje te worden. Maar micro-organismen kunnen zich meerdere keren per dag delen.

Het is daarom belangrijk om de groeifactoren voor de algen te voorkomen. Waarschijnlijk zijn met name fosfaat en stikstof door inwaaiend stof, grond en organische materiaal, bepalende groeifactoren.

Via preventie (schoonmaak en tijdige afvoer) kunnen clubs voorkomen dat dit materiaal zich in een veld ontwikkelt. De onderzoekers geven in hun rapport tips voor de aanpak en beheersing.

