Helft Gelderse clubs negeert aanbevelingen De Vries

Minder dan de helft van de Gelderse clubs vraagt een VOG aan vrijwilligers die bij hun club werken. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland langs 60 sportclubs.

Commissie De Vries beval aan om elke vrijwilliger om een VOG te vragen om de rotte appels te weren. Toch vraagt 52% van de ondervraagde Gelderse clubs niet om zo’n verklaring.

“Dat is teleurstellend en naïef”, vindt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. “Het grootste gevaar is deze ons-kent-ons opstelling. En dat terwijl het overleggen van een (nota bene gratis) VOG, zo’n kleine moeite is.

“Het bestuur van een amateurclub is verantwoordelijk voor de veiligheid maar ook aansprakelijk. Je kunt met de VOG een risico goed beperken. Iemand met kwade bedoelingen kan namelijk enorm veel slachtoffers maken”, stelt Olfers.

Omroep Gelderland benaderde zo’n 60 Gelderse clubs. Daarvan bleek slechts 48% vrijwilligers die met minderjarigen werken, om een VOG te vragen. Opvallend is dat bij voetbal al 75% van de clubs een VOG verplicht stelt.

“Wij zijn een nette club en hebben hier niet zo veel aandacht voor”, zegt de voorzitter van een tennisvereniging. De club telt 900 leden waarvan zeker 200 kinderen. Een andere tennisvereniging stelt dat de club ‘geen slaapfeestjes of zo’ houdt.

“Onze trainers waren vroeger kinderen van de club. Iedereen weet alles van elkaar. Ook de ouders zijn erg betrokken”, stelt de voorzitter van weer een andere club.

“Die opstelling werkt juist averechts”, zegt Olfers. “Een melding doen van misbruik is al zo moeilijk. En al helemaal als een bestuur een nauwe relatie heeft met een populaire trainer.”

Olfers vindt het een taak van de ouders om clubbestuurders onder druk te zetten om standaard een VOG te eisen. Gelderse clubs die dat doen ondervonden soms weerstand. Oude trainers voelden zich op hun ziel getrapt als zij na 20 jaar zo’n verklaring moesten overleggen.

