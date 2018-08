Gratis VOG aanvraag voor vrijwilligers uitgebreid

De regeling voor een gratis VOG aanvraag wordt per 1 november 2018 uitgebreid. Deze regeling zal dan ook gaan gelden voor àlle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie.

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS , heeft uitbreiding van de gratis VOG aanvraag onlangs via een brief wereldkundig gemaakt.

Gratis VOG aanvraag

Op dit moment kunnen vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking, gratis een VOG aanvragen. Maar als een vrijwilliger buiten deze groep valt, dan moet hij of zij voor een VOG aanvraag betalen. Dat gaat nu veranderen.

Vanaf 1 november as. kunnen alle vrijwilligers die werken met deze mensen werken, een gratis VOG aanvraag doen. Het gaat dan dus altijd om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare personen.

Er moet dan wel sprake zijn van situaties met een risico, zoals één-op-één huisbezoeken. Het is aan de organisaties om de mate van afhankelijkheid in een situatie rond een aanvraag aan te geven.

Aantal vrijwilligers

De regeling voor een gratis VOG aanvraag is er voor alle organisaties. Het maakt dus niet uit of het gaat om een school, een zorginstelling of een sportclub. Een voorwaarde is wel dat de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De voorwaarde dat een organisatie voor 70% uit vrijwilligers moet bestaan vervalt. Een organisatie moet bij het doen van een gratis VOG aanvraag wel aangeven hoeveel vrijwilligers er worden ingezet. Maar het percentage vrijwilligers doet er niet meer toe.

Veiligheid

Het blijft wel zaak dat een organisatie maatregelen neemt om verkeerd gedrag te voorkomen. En het blijft ook vereist dat een organisatie een plan heeft met regels en richtlijnen over veilig vrijwilligerswerk.

In zo’n plan kunnen de afspraken staan over een vertrouwenspersoon. Maar dus ook over het aannamebeleid voor vrijwilligers en de gedragsregels in de organisatie. De uiteindelijke voorwaarden voor het aanvragen van een VOG zijn binnenkort te vinden op Gratisvog.nl.

