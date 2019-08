Let op! Er zijn valse VOG verklaringen in omloop

In de jeugd- en gezondheidszorg zijn valse VOG verklaringen in omloop. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verzoekt om alleen originele VOG’s te accepteren. PZ-afdelingen moeten alle dossiers goed op de echtheid van de VOG’s controleren.

Inmiddels is bekend dat er valse VOG verklaringen circuleren. “Of die ook binnen het onderwijs en de sportbranche zijn gebruikt, is niet bekend”, zo meldt de IGJ.

Aangifte vanwege vervalste VOG’s

Vorige week nam een uitzendbureau in de zorg contact op met de Screeningautoriteit Justis. Het bureau had in de administratie namelijk vervalste VOG’s ontdekt.

Deze waren aangevraagd voor personen die in de (jeugd)zorg werken. Het bureau doet nu aangifte bij de politie en heeft de betreffende medewerkers op non-actief gesteld.

Alleen originele VOG’s

De IGJ verzoekt nu alle instellingen in de zorg om alleen originele VOG’s te accepteren. De inspectie vraagt tevens om te controleren of er in de dossiers sprake is van vervalste verklaringen.

Ook iedereen die in de kinderopvang of in het onderwijs werkt, moet een actuele VOG kunnen overleggen. Dit mag dus geen kopie zijn of een origineel dat ouder is dan zes maanden.

Strafbare feiten

Iemand moet voor een bepaalde functie een VOG kunnen overleggen. Zo kan bijvoorbeeld een sportclub beoordelen of iemand voor een strafbaar feit met Justitie in aanraking is geweest.

De kinderopvang, het onderwijs en de sport letten daarom op veroordelingen voor zedenmisdrijven. Maar zij kijken ook naar andere feiten die de uitoefening van een functie (zoals vrijwilliger) in de weg kunnen staan.

Hoe herken je valse VOG verklaringen

Een originele VOG is altijd te herkennen aan:

– het rasterpapier van het document met daarop het blauwe Rijkslogo;

– een golvend watermerk in het document, samen met een hologram;

– het blauwe nummer rechtsboven dat onder een uv-lamp van kleur verandert en

– onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten vezels en een beeldmerk rechtsonder op.

