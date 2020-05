Voetballen zonder publiek zien de amateurs niet zitten

BAV-voorzitter Ben van Olffen ziet voetballen zonder publiek niet snel gebeuren. “Voor de clubs is het moeilijk om toezicht te houden en te handhaven.”

“Er lopen op een sportpark heel wat mensen rond die daar gebruik van maken”, zegt Van Olffen. “Ik zie dus problemen ontstaan rond toezicht en handhaving.”

Niet voetballen zonder publiek

Het kabinet maakte deze week bekend dat sportwedstrijden vanaf 1 september weer mogen beginnen. Maar dan wel zonder publiek en op voorwaarde dat het coronavirus onder controle blijft. Dat geldt voor zowel het betaalde als voor het amateurvoetbal.

Voorzitter Mart Vergouwen van vv Katwijk zei bij Omroep West dat clubs uit de topamateurs niet zonder publiek gaan spelen. “Dat is absoluut een no-go, in ieder geval voor het eerste elftal.” Na een belronde langs andere tweede divisieclubs bleken alle voorzitters er zo over te denken.

Hoe definieer je ‘toeschouwers’

“Zeker bij clubs in de Bollenstreek komt veel publiek op de wedstrijden af”, zegt Van Olffen. “Als de toeschouwers niet meer welkom zijn, lopen die clubs veel inkomsten mis. Maar ook derby’s in de derde of vierde klasse trekken normaal gesproken een paar honderd mensen.

Praktisch gezien is het voor clubs heel lastig om te voorkomen dat iemand een wedstrijd volgt. Want hoe definieer je ‘toeschouwers’? Zijn dat ook de jeugdspelers die na hun eigen wedstrijd bij het eerste blijven kijken? En weer je mensen bij de poort? En als de jeugd voetbalt, mogen de ouders dan langs de lijn staan?”

Na 1 september

De KNVB en NOC*NSF hebben intensief met de overheid overlegd. Het voetballen zonder publiek was ook één van de onderwerpen. De KNVB hoopt dat na 1 september het publiek toch gefaseerd kan komen kijken. De bond heeft volgens een woordvoerder nog geen signalen gekregen van clubs die weigeren om zonder publiek te voetballen.

