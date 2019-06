Voetballandschap Friesland verandert in hoog tempo

Prestatievoetbal op zondag wordt in de provincie Friesland steeds minder populair. En daarmee is de provincie geen uitzondering op een trend die al een aantal jaren zichtbaar is.

Dat de afname prestatievoetbal op zondag een stuk sneller gaat dan in voorgaande jaren is opvallend. In de afgelopen vijf jaar verloor het Friese zondagvoetbal maar liefst 14 elftallen.

Van de 168 prestatieteams in het amateurvoetbal in het seizoen 2018/2019 in Friesland, speelden er 101 op zaterdag en 67 op zondag. Steeds meer clubs doen onderzoek naar de speeldag.

Liever op stap

Vv Irnsum is de meest recente zondagsclub die, na 88 jaar voetbal, het prestatievoetbal op zondag verliet. Aanvoerder Johannes van der Veen: “De jeugd die denkt het eerste elftal niet te halen, gaat op zaterdagavond liever op stap en speelt daarom ook liever op zaterdag.”

Van der Veen benadrukt daarmee één van de oorzaken van de verschuiving naar zaterdag. De jeugd in Friesland gaat in grote lijnen minder voor het hoogst haalbare. Zij kiezen liever voor voetbal op zaterdag in een vriendenteam. Maar zij hebben ook bijbaantjes op zondag en willen tijd vrijmaken voor het gezin.

Vroeg in Stadskanaal

Germ de Jong van Sneek Wit Zwart: “Er zijn jongens die net buiten het eerste elftal vallen. Die moeten op zondagochtend soms toch al om tien uur in Stadskanaal spelen. En er zijn genoeg jongens die dat geen probleem vinden. Maar ik begrijp ook dat sommigen daar wat moeite mee hebben en daarom liever op zaterdagmiddag spelen.”

Maar niet alleen spelers in Friesland die net tegen een eerste elftal aanhikken, haken af op de zondag. Wie landelijk niveau op de zondagmiddag speelt, is vaak een dag kwijt aan een uitwedstrijd. Het hele weekeinde staat dan in het teken van voetbal.

Lekker ’s zondags vrij

“Op vrijdagavond trainen en op zaterdag rekening houden met de volgende dag. En de hele zondag kwijt aan het voetbal”, zei speler Alex Bosma van eersteklasser Bergum onlangs. “Ik heb nooit problemen gehad met spelen op zondag. Maar ik vind het ook wel lekker om straks op zondag vrij te zijn.”

Follow @Allesportzaken