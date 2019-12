Voetbalclubs willen alcoholboetes samen aanvechten

Een aantal voetbalclubs in de gemeente Groningen zijn beboet vanwege de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Deze clubs willen nu deze alcoholboetes samen aanvechten.

De besturen van een aantal Groningse voetbalclubs bekijken of zij de opgelegde sancties van de gemeente juridisch kunnen aanvechten.

Geen messen trekken

Na vv Groninger Boys kregen ook cvv Oranje Nassau en vv Amicitia VMC een boete van 1.400 euro. Amicitia heeft gesproken met de ambtenaar die de controle heeft uitgevoerd. Dit was volgens voorzitter Wim Boerkamp vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de rol van de gemeente.

“Ik respecteer de taken die zij uitvoeren, want wij leren daar ook van. Wij begrijpen als club best de bedoelingen en ik ga het gesprek dan ook in, zonder messen te trekken. Maar ik heb moeite met de hoogte van de boete. Een waarschuwing bij een eerste overtreding vind ik meer op z’n plaats.”

Alcoholboetes samen aanvechten

Oranje Nassau-voorzitter Alex Bolt geeft aan dat zijn club zich aansluit bij de andere clubs. Hij heeft dezelfde ervaringen als bij Groninger Boys. “Vlak voor een wedstrijd van het eerste elftal is er gecontroleerd. Het is dan best druk in de kantine.”

“En bij grote drukte springen er medewerkers bij en dan gaat het wel eens mis. Wat ik vreemd vind is dat de controleurs zich niet meteen bij ons melden. Ze vertrekken na hun actie meteen weer. Daarom gaan wij de alcoholboetes samen aanvechten.”

1.400 euro veel te stevig

De Sportkoepel Groningen heeft de gang van zaken ook op de agenda staan. De belangenclub voor de sportverenigingen heeft de zaak ook al aangekaart bij sportwethouder Inge Jongman.

Zij heeft aangegeven dat dit onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester valt. De koepel vindt 1.400 euro te stevig en heeft gevraagd om rekening te houden met het feit dat clubs niet-commercieel zijn.

