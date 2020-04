Voetbalclubs lijken tijdelijke sluiting aan te kunnen

De voorzitters van drie grote voetbalclubs in Midden-Drenthe maken zich nog geen grote zorgen. De tijdelijke sluiting en het wegvallen van kantine-inkomsten zorgt wel voor een gat in de begroting.

VKW Westerbork, vv Beilen en HH Combi hebben financieel goed op zichzelf gepast. De clubs beperken de schade en berusten in de situatie.

Tijdelijke sluiting en schade beperken

Sander Vos, voorzitter van VKW Westerbork: “Het is vreemd en jammer, maar het seizoen is voorbij dus wij beperken de schade. Wij hebben aankopen uitgesteld en alles afgesloten dat gas en elektriciteit verbruikt.

Gelukkig hebben wij financieel goed op onszelf gepast, dus komen wij voorlopig niet in de problemen. Onze begroting gaat wel in de prullenbak en wij zullen de komende jaren zuinig moeten zijn.

Helaas hebben wij al wat afmeldingen van sponsoren. Dat is jammer maar begrijpelijk want ook ondernemers moeten in deze zware tijd keuzes maken. Ook het payroll-bedrijf dat onze trainers betaalt, heeft werktijdverkorting aangevraagd”, aldus Vos.

Berusting bij leden en bestuur

Vv Beilen voorzitter Leon Vries noemt de situatie bijzonder maar maakt zich ook nog geen grote zorgen. “De financiële gevolgen voor de club zijn lastig in te schatten. Maar het wegvallen van de kantine-inkomsten zal goed merkbaar zijn.

Gelukkig staan we er financieel goed voor en betaalt iedereen die dat kan de contributie door. We hebben aangegeven dat wij het graag horen als leden daar problemen mee hebben.

We hopen eigenlijk al in de zomer wat activiteiten te kunnen organiseren. Maar het blijft onzeker hoe tijdelijk een tijdelijke sluiting zal zijn. Bij zowel de leden als het bestuur zie ik vooral berusting.”

Hopen dat TT doorgaat

Sv HHCombi is dankzij de verzameling van sporten een bijzondere vereniging. Volgens voorzitter Gerrit Volkers is dat nu vooral te merken aan de stroom informatie van de sportbonden. “Zij informeren ons goed maar het is opvallend dat de KNKV veel sneller is dan de KNVB.

Wij maken ons financieel geen grote zorgen maar wij hopen wel dat de TT doorgaat. Het opruimen van de heuvels langs het circuit is voor ons een belangrijke inkomstenbron.”

Follow @Allesportzaken