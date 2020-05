Voetbalclubs in Exloërmond zetten zichzelf buitenspel

In oktober 2019 nam de gemeenteraad van Borger-Odoorn een motie rond vv TEVV en vv de Treffer ’16 aan. Hierin is de voetbalclubs in Exloërmond gevraagd om samen een oplossing te bedenken voor het voetbal in het dorp.

De twee clubs hadden tot 7 mei de tijd. Zij moesten gezamenlijk aangeven hoe zij het voetbal voor het dorp wilden behouden. Maar de clubs verzuimden om met een visie te komen.

Voetbalclubs in Exloërmond hadden drie opties

In de motie staan drie opties voor de inwoners van het dorp en de voetbalclubs.

– fuseren tot één club in het dorp;

– twee aparte verenigingen blijven die met elkaar afspraken maken;

– of de gemeente stopt met het verhuren van de velden aan de clubs.

Lelijk buitenspel gezet

De clubs hebben vervolgens geprobeerd om tot elkaar te komen. Zij wilden beide de meest verstrekkende optie in de motie voorkomen. Maar gebleken is dat zij niet tot een gezamenlijk standpunt konden komen.

Daardoor hebben zij zichzelf richting gemeente lelijk buitenspel gezet. Want de gemeente heeft nu noodgedwongen besloten om de clubs niet langer als gesprekspartner te zien.

Kinderen de dupe

Door hun opstelling zetten de twee voetbalclubs in Exloërmond de toekomst van hun voetbal op het spel. Sportwethouder Niek Wind: “Het is een lastig dossier en een besluit zoals de stekker eruit trekken neem ik liever niet. Want uiteindelijk zijn de spelers maar ook de kinderen de dupe. Want zij kunnen straks niet meer in hun dorp voetballen en dat is onwenselijk.”

De twee clubs konden er samen kennelijk niet uitkomen. Ik hoop nu dat de inwoners van het dorp nog een mogelijkheid zien. Want de gemeente staat nog steeds open voor een van de drie mogelijkheden van de motie.”

