KNVB: Betaald voetbal gaat door bij totale lockdown

De KNVB wil dat het betaald voetbal bij een totale lockdown sowieso door gaat. Manager competitiezaken Jan Bluyssen vindt de nadelen, zoals een scheefgroei gedurende het seizoen, aanvaardbaar.

“Ons doel is veilig uitspelen van de competitie. Het risico van een scheefgroei hoort daarbij”, stelt Bluyssen van de KNVB.

Concessies

“De KNVB heeft concessies moeten doen om maar te kunnen blijven voetballen. Als we nu moeten stoppen, dan zou dat desastreus zijn voor het betaald voetbal”, zegt Bluyssen. “Wij willen de schalen van de Eredivisie, de KK-divisie en de Vrouwen Eredivisie in april of mei uitreiken.”

Totale lockdown dreigt

Het betaald voetbal heeft in deze crisistijd groen licht om door te gaan. Maar intussen dreigt de politiek met zwaardere maatregelen. Manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB rekent er echter op dat het voetbal door mag. “Zelfs bij een totale lockdown zou de voetbalbubbel door kunnen gaan”, vertelt Bluyssen aan De Telegraaf.

Gecontroleerd trainen

“Wij kunnen ook in een totale lockdown gecontroleerd trainen en zonder publiek spelen. We zullen dan wellicht het ‘binnen zijn’ bij de clubs nog meer moeten beperken. Iedereen moet dan bijvoorbeeld maar thuis douchen en eten.”

“Verder is alles aanwezig om met het voetbal door te gaan.” De KNVB-medewerker noemt het ‘superveilig’. “Wij kunnen een groep van 4,3 miljoen voetbalfans nog wat geven om over te praten en plezier mee te hebben. Ook dat is, zelfs in het geval van een totale lockdown, een functie van het voetbal.”

