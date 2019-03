Sportservice Wageningen organiseert Vitaliteitsdag 55+

Iedereen wil graag gezond en vitaal zijn en blijven. Daarom nodigt Sportservice Wageningen iedereen in Wageningen van 55 jaar of ouder uit om op de Vitaliteitsdag 55+, een beweegadvies op maat te krijgen.

Op 30 maart as. kunnen geïnteresseerde 55-plussers gratis ’s middags hun conditie laten testen in Sporthal de Vlinder in Wageningen.

Vier onderdelen

Tijdens deze middag zullen deelnemers drie onderdelen gaan volgen.

1 een algehele fitheidstest die zal worden begeleid door fysiotherapie M-Visio;

2 voorlichting over het belang van bewegen in sport- en gezondheidscentrum de Plataan;

3 sportadvies op maat van de buurtsportcoaches van Sportservice Wageningen;

4 het vrijblijvend uitproberen van een aantal sporten.

Afnemen van de testen

Sportservice Wageningen organiseert deze Vitaliteitsdag 55+ voor iedere inwoner van Wageningen. Het is niet van belang of hij of zij niet, weinig of veel sport en beweegt.

Deelnemers aan deze Vitaliteitsdag 55+ kunnen vanaf 13:00 uur de hal in. Sportservice Wageningen start een half uurtje later met het afnemen van de testen.

Na deze Vitaliteitsdag start de sportservice in de eerste week van april een beweegprogramma. Hierin kunnen de deelnemers kennismaken met vijf sportaanbieders die elk twee lessen zullen gaan geven.

Deelname bij Sportservice Wageningen opgeven

Afsluitend kunnen de deelnemers nog even informeel napraten met andere deelnemers en de organisatoren. Rond 17:00 uur staat in de kantine van De Vlinder een gezond hapje en drankje klaar voor de deelnemers.

Deelnemers dienen zich vooraf op te geven voor deelname. Dat kan door te bellen (0610 886 829) of te mailen met buurtsportcoach Berry Hellegering van de sportservice.

