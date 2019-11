Vitaal sportpark Vriezenveen is Twenterand te duur

Een aantal sportclubs werkte aan een plan voor een vitaal beweeg- en sportpark Vriezenveen. Maar zo’n park blijkt voor de gemeente Twenterand financieel niet haalbaar te zijn.

Wethouder Mark Paters: “Dat gaat 665.000 tot 688.000 euro per jaar kosten. Die financiële ruimte zit er domweg niet in de begroting. Dat betekent niet dat daarmee ook de plannen voor een nieuw zwembad en sporthal(len) van de baan zijn. Het college komt daarvoor zo snel mogelijk met een voorstel op basis van het coalitieakkoord.”

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door Sweco. Het bedrijf onderzocht of een MFA haalbaar zou zijn tussen DETO en de vijver op Sportpark Het Midden. Op die locatie moeten een zwembad, een binnensportaccommodatie, centrale horeca en multifunctionele ruimten komen. Daarvoor zijn twee varianten uitgewerkt.

Deze twee opties zouden de gemeente respectievelijk 688.000 en 665.000 euro gaan kosten. Die uitgave komt dan nog bovenop het bedrag dat in de begroting staat voor de exploitatie van zwembad De Stamper.

Door een aantal eenmalige investeringen zou dit bedrag wat omlaag kunnen. Maar de gemeentelijke begroting biedt geen ruimte voor een structurele dekking van dit extra bedrag.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een sportpark Vriezenveen bevindt zich in de initiatieffase. Dit betekent dat er kengetallen zijn gebruikt en dat er ook inschattingen zijn gemaakt. De oude sportaccommodaties aan de Krijgerstraat en de Stamper zijn nagenoeg afgeschreven. De financiële effecten van nieuwbouw zullen dus groot zijn.

