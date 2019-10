Visitekaartjes steeds vaker in gebruik bij sportclubs

Visitekaartjes zijn er om uit te delen. Ze zijn nuttig om direct persoonlijk contact te houden met het bestuur van andere clubs. Maar het is niet zo zinvol om kaartjes maar lukraak mee te laten nemen. Daarvoor is een flyer in een folderrek weer wat handiger.

Een visitekaartje voor het bestuur van de club is representatief en nuttig . Maar visitekaartjes moet wel kloppen en er verzorgd uit zien.

Visitekaartjes moet wel kloppen

Een visitekaartje moet representatief zijn voor de vereniging. Het kaartje moet kloppen en een goed ontwerp hebben. Gebruik liever niet de standaard modellen want zijn vaak alleen goedkoop. Geef in elk geval duidelijk uw naam en uw functie op de club weer.

Relevante informatie

Vermeld op het kaartje alleen relevante informatie zoals de clubnaam en uw naam en functie. Daarnaast is het adres van de club, telefoonnummer(s), persoonlijk e-mail- en webadres nuttig. Een ontvanger moet aan de hand van uw visitekaartje direct kunnen lezen wat u voor de club doet.

Een bankrekening- of btw-nummer hoeft er niet op. Teveel tekst maakt een visitekaartje alleen maar onoverzichtelijk. De maat is wel weer van belang. Een kaartje moet ongeveer 8,5 x 5,5 cm. zijn, bijna de afmetingen van een creditcard en pinpas. Deze maat is het meest gangbaar.

Visitekaartjes zijn niet duur

Een leuk gesprek en interesse in de club van een bezoekende gesprekspartner is belangrijk. Dat zorgt ook voor een positief gevoel voor de eigen club. Zorg er ook voor om altijd visitekaartjes bij de hand te hebben. Daarvoor zijn houders beschikbaar. En zorg ook voor bevestiging van het contact van andere clubs via de sociale media.

U krijgt maar een keer de kans om een eerste indruk te maken dus maak van uw kaartje iets bijzonders. En een visitekaartje hoeft echt niet duur te zijn. Maar let op, want een goedkoop kaartje laat eerder een slechte dan een goede indruk achter.

Follow @Allesportzaken