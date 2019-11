Vijf gouden tips voor nieuwe bestuursleden

Nieuwe clubbestuurders hebben hun eerste deel van het sportseizoen er bij de club al op zitten. Zij hebben vaak hun meerwaarde voor de club al laten zien. Toch even een paar tips voor nieuwe bestuursleden, van hun meer ervaren collega’s.

De vrijwilligers zijn de oren en ogen van de club. Luister goed naar hen om snel te weten te komen wat er op de club precies speelt.

Tips voor nieuwe bestuursleden

Het leiden van een sportclub is best een taak dus probeer te focussen via een prioriteitenlijst. Daardoor ontstaat minder afleiding door ad hoc zaken en voorkom je dat je in een uitvoerende rol terecht komt. Stel grenzen aan de tijd en inzet voor de club. Communiceer die en durf ook een keer nee te zeggen.

Focus van vrijwilligers

Zorg ervoor dat vrijwilligers en commissies zich op hun taken kunnen focussen. Geef hen een opdracht met een kop en een staart en maak daarover goeie afspraken, ook financieel. Laat hen daarna vrij in de uitvoering zodat zij verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen krijgen.

De vrijwilligers zijn de oren en ogen van de club, dus luister naar hen. Laat de kar van elke commissie door 1 of 2 mensen trekken en vergader een keer per jaar met hen. Probeer een gemengd en in leeftijd gevarieerd bestuur samen te stellen. Stimuleer en betrek jonge mensen zodat de afstand naar het bestuur kleiner is.

Benut je netwerk

Het kan nuttig zijn om samenwerking met andere clubs te zoeken en van elkaar te leren. Zij kunnen zomaar met dezelfde problemen rondlopen of deze zelfs al hebben opgelost. Door een goed contact te onderhouden hoef je als bestuur niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden.

Wees duidelijk

Wees altijd duidelijk in het beleid, de beslissingen of een uitleg. Het is belangrijk dat een bestuur eenheid uitdraagt, ook al is niet iedereen het eens met een beslissing. Het is killing als een bestuurslid in de wandelgangen een ander standpunt verkondigt. Een bestuur moet toegankelijk zijn en plezier uitstralen. Een benaderbaar bestuurder staat midden in de club en is sneller op de hoogte van knelpunten in de club.

Hou het leuk

De rol van bestuurder is steeds uitdagender en vraagt best wel wat van hem of haar. Maar het levert waardering en een groot netwerk op, en de kans om echt bij te dragen aan de sport. En een laatste tip: Hou het leuk en blijf voor de nodige humor zorgen.

