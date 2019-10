Verplicht douchen na de training of wedstrijd?

Kun je als sportvereniging jongeren verplicht douchen opleggen na een training of wedstrijd? Deze vraag speelt vaak bij ouders wanneer hun kind moeite krijgt met gezamenlijk – en zeker naakt – douchen.

Sommige clubs stellen het douchen altijd verplicht en andere alleen voor de (uit)wedstrijden. Weer andere clubs laten de keuze aan de spelers of speelsters en hun ouders.

“Mijn zoon van tien is behoorlijk preuts”, vertelde een moeder. “Daarom weigert hij om na de training of wedstrijden een douche te nemen.” Toch stellen veel clubs het verplicht omdat:

– een kind na het sporten niet bezweet op de fiets moet stappen;

– het beter voor de doorbloeding van de spieren is om na het sporten te douchen;

– het prettiger is om na een uitwedstrijd met fris gedouchte spelers in de auto te zitten;

– het samen douchen aan het teamgevoel bijdraagt omdat je samen nog zaken kunt delen.

Janine Pleizier, vertrouwenscontactpersoon bij de Nevobo: “Het verplicht stellen van het douchen kan soms tot lastige situaties leiden. Spelers en speelsters, ouders, trainers en het bestuur, iedereen staat er weer anders in. Pleizier adviseert om er eerst met elkaar over te praten. Zo kun je nagaan hoe iedereen tegen het al dan niet verplicht douchen aan kijkt.”

Het bestuur van een club kan het douchen wel verplicht stellen. Maar als spelers daar nou moeite mee hebben, houd je dan vast aan de regel? En welk belang dien je dan als je dat als club doet? Een sportvereniging heeft ten slotte ook als doel om ieder lid een prettige en veilige sportomgeving te bieden.

Follow @Allesportzaken