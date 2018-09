Crackerjacks Amersfoort sportvereniging van het jaar

Basketbalvereniging Crackerjacks in Amersfoort is gekozen tot ‘Vereniging van het Jaar’ in de categorie sport. De prijs bestaat uit Masterclasses van professionals en een professionele promotiefilm.

Er ging op 19 september luid gejuich op in sporthal Zielhorst in Amersfoort, toen Crackerjacks te horen kreeg tot beste sportvereniging van Nederland te zijn uitgeroepen.

Maatschappelijk sterk onderscheidend

Behalve de Crackerjacks waren ook vv Sudosa-Desto uit Assen en rugbyclub The Big Bulls uit Almelo in de categorie sport genomineerd. Maar de Crackerjacks ging met de eerste prijs aan de haal.

Volgens de organisatie omdat de club zich “in een paar jaar tijd heeft ontwikkeld tot een vereniging, die zich maatschappelijk sterk heeft onderscheiden en die wordt gedreven door een grote groep betrokken vrijwilligers.”

Actief in en voor de samenleving

Crackerjacks is volgens het juryrapport “in twee jaar tijd uitgegroeid van een naar binnen gerichte organisatie en nauwelijks zichtbaar voor de buurt, naar een club die volop actief is in en voor de samenleving.”

De vereniging werkt in Amersfoort nauw samen met scholen, speciaal onderwijs en een AZC. De club doet ook veel voor langdurig zieken, werkzoekenden en gehandicapten.

Sportwethouder Hans Buijtelaar, die bij de overhandiging van de prijs aanwezig was, verwoordde deze inzet in duidelijk taal: “Jullie maken waar wat maatschappelijke inzet betekent.”

Belangrijke rol

Uit de finalisten moest een keuze worden gemaakt. Daarom kregen de drie laatst overgebleven clubs bezoek van beachvolleyballer Alexander Brouwer en hockeyer Robbert Kemperman. Zij zijn ambassadeurs van de verkiezing ‘Vereniging van het Jaar’.

Kemperman was lovend na afloop van deze bezoeken. “Het is mooi om te zien dat deze clubs zo’n belangrijke rol spelen in het leven van hun leden. Maar ook in de gemeenschap. Er zit zoveel meer in elke vereniging dan alleen de sport.”

