Basketbalclub Triple Threat ‘Club van het Jaar’ 2019

Voor het tweede jaar op rij is een basketbalvereniging gekozen tot ‘Club van het Jaar’ in de sport. Basketbalvereniging Triple Threat is dit jaar Crackerjacks in Amersfoort opgevolgd.

Crackerjacks in Amersfoort won in 2018 de eerste landelijke verkiezing. Die eer is nu te beurt gevallen aan basketbalvereniging Triple Threat in Haarlem.

Verhaal pitchen

Basketball Nederland is er trots op dat opnieuw een basketbalvereniging zich landelijk weet te onderscheiden. De club was in de categorie ‘sport’ al winnaar namens de provincie Noord-Holland. Triple Threat hoorde de uitverkiezing na de juryavond, waar de club haar verhaal mochten pitchen.

De winnaar krijgt als beloning o.a. een aantal professionele masterclasses. En om de club extra in de schijnwerpers te zetten, maakt een productiemaatschappij ook een promotiefilm voor de vereniging.

Club presenteren

Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF en de Rabobank. Uit maar liefst 86% van alle Nederlandse gemeenten deden clubs aan de verkiezing mee. De jury stelde per provincie de winnaar vast op basis van het aantal stemmen gedeeld door het aantal leden.

Alle provinciewinnaars moesten hun club vervolgens voor een jury en de andere winnaars komen presenteren. De winnaars in de categorie sport deden dat bij NOC*NSF op Papendal.

Triple Threat is familie

De jury toetste elke vereniging op thema’s zoals maatschappelijke impact, duurzaamheid en betrokkenheid. Mede op basis hiervan werd vervolgens dus de ‘Club van het Jaar’ in de categorie sport aangewezen.

Triple ThreaT ligt in Schalkwijk in Haarlem. Een groot deel van de jeugd groeit er op met het gevoel dat zij achtergesteld zijn. Velen van hen hebben zelfs het gevoel eigenlijk niet thuis te horen in de samenleving.

De jury kreeg tijdens het gesprek met Triple Threat vaak kippenvel. De vereniging werd in het juryoordeel als volgt kort omschreven: “De club is een way of life, een tweede familie. Voor sommigen zelfs de enige familie die zij hebben.”

