TIW Survivors in Diemen weet het ook niet meer

Honk- en softbalvereniging TIW Survivors in Diemen moet verhuizen naar sportpark Middenmeer. De gemeente Diemen heeft echter besloten dat de geplande verhuizing voorlopig niet door gaat.

Uit onderzoek van de KNBSB is gebleken dat het veld van OVVO op sportpark Middenmeer onvoldoende capaciteit heeft om daar ook de teams van TIW te laten spelen.

Drie extra velden

Al jaren staat TIW op de nominatie om plaats te maken voor een extra veld voor voetbalclub sv Diemen en twee hockeyvelden voor hc Diemen.

Amsterdam heeft hierdoor ook belang bij de verplaatsing van TIW Survivors. Hv Athena in Oost heeft namelijk een lange wachtlijst en dat probleem zou, na een verhuizing, verholpen kunnen worden.

Blijven, weg en toch weer blijven

“Het is bizar zoals het de afgelopen maanden is gegaan,” zegt TIW Survivors voorzitter Gregor Rossen. “Wij praten al jaren met de gemeente over een nieuwe locatie.”

“In november 2018 zegde Diemen toe dat wij in 2019 toch mochten blijven. Maar op 4 december moesten wij toch ineens weer weg en op 2 januari hoorden wij dat wij toch weer blijven.”

Toch weg

Maar Amsterdam wilde geen overhaaste beslissing nemen en de uitkomst van het KNBSB-onderzoek afwachten. De stad twijfelde er ook aan of de fusie tussen TIW Survivors en OVVO wel goed zou verlopen.

Toch liet Diemen op 4 december aan TIW Survivors weten dat de verhuizing zou doorgaan. Maar twee dagen later bleek de uitkomst van het KNBSB-onderzoek niet positief over de plannen.

Toch weer blijven

Met de resultaten van het onderzoek in de hand, ging TIW Survivors weer met Diemen praten. Maar de gemeente bleef stellig en stuurde er op 20 december zelfs een persbericht uit.

Hierin werden alle plannen bekend gemaakt. Maar nog geen twee weken later stelde Diemen de verhuizing toch maar weer uit. Rossen hoopt nu dat de club na 2019 uiteindelijk toch in Diemen kan blijven. “Wij zijn hier tenslotte al ruim vijftig jaar.”

Follow @Allesportzaken