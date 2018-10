DIOK Leiden heeft een oogje op Sportpark Noord

Het bestuur van rugbyclub DIOK Leiden wil zich bij de gemeente melden als kandidaat voor een verhuizing naar Sportpark Noord. Tijdens een BALV op 13 november zal het bestuur de leden dit plan voorleggen.

Vv Roodenburg is nu nog gevestigd op Sportpark Noord. Dit park zou vrij kunnen komen nadat het proces ‘ Voetbal vitaal ‘ van de gemeente Leiden is afgerond.

Leiden wil clubs concentreren

De gemeente Leiden wil van een aantal clubs af die te weinig leden hebben. Veel van die kleine clubs hebben een eigen clubhuis dat zij, met de bijbehorende velden van de gemeente huren. Maar vaak liggen meerdere clubs er verlaten bij omdat de clubs niet over voldoende teams beschikken.

Verhuizing DIOK na herschikking

Na de herschikking van clubs in het Leidse voetbal, zal er naar verwachting alleen nog in de Mors en in de Kikkerpolder worden gevoetbald. Vv Roodenburg zou bijvoorbeeld van Noord naar de Boshuizerkade kunnen verhuizen om daar samen met FC Boshuizen een nieuwe club te vormen.

Renovatie Sportpark Noord

Mocht Rugbyclub DIOK inderdaad op termijn naar Leiden-Noord kunnen verhuizen, dan moet Sportpark Noord eerst worden gerenoveerd. Het huidige clubgebouw is namelijk verouderd en staat volgens DIOK-voorzitter Cees Ahsmann ook op de verkeerde plek. Zo’n renovatie en herinrichting is tevens nodig om van de voetbalvelden rugbyvelden te maken.

