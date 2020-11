Veldverlichting van Quick Boys anders in- en aangezet

De politie hield op 30 oktober jl. samen met vv Quick Boys, zes jongeren aan die op het veld rondhingen. Agenten omsingelden het terrein en de ingeschakelde veldverlichting van Quick Boys maakte de zes zichtbaar.

De actie resulteerde gisteravond in de aanhouding van een zestal jongeren, zo meldde de politie van Katwijk. Voorzitter Bart van Kruistum van vv Quick Boys is blij met de actie. Hij hoopt dat de rust weerkeert en jongeren nu van het veld blijven.

De groep van zes koos op vrijdagavond laat opnieuw het terrein van Quick Boys tot ontmoetingsplek. De politie kreeg voor hun ingrijpen de gelegenheid om de veldverlichting van Quick Boys aan te zetten. Zo kregen zij goed zicht op de groep.

Zodra de veldverlichting van Quick Boys aan ging kozen de zes het hazenpad richting de Sportlaan. Maar daar wachtte de politie hen op. Een 18-jarige Katwijker raakte tijdens zijn vlucht gewond en is daarvoor, volgens de politie, behandeld.

Van Kruistum is blij met de afloop van de actie. “Dit schiet zo niet op want zij laten rotzooi zoals glas van kapotte flesjes achter op het veld. En daar zitten wij als club niet op te wachten.” De voorzitter snapt dat jongeren in deze tijden nauwelijks een kant op kunnen. Maar hij hekelt desondanks hun houding.

“Iedereen probeert zich aan de regels te houden om met elkaar het virus onder controle te krijgen. En zij maken er een potje van.” Alle aangehouden jongeren hebben van de politie een boete gekregen.

