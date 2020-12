Veldrenovatie Were Di duur maar bittere noodzaak

Were Di investeert in veldrenovatie ondanks een mogelijke verhuizing. “De kans op blessures is te groot. En als we moeten verhuizen, dan gaat dat zeker nog 4 jaar duren”, zegt voorzitter Joost Möller.

De kans bestaat dat Were Di naar een nieuw sportcomplex moet verhuizen. Toch ziet de Tilburgse omnivereniging zich genoodzaakt om ruim 4 ton te investeren in de sportvelden.

Bang voor blessures

Van zowel de tennisbanen als het derde hockeyveld op het complex is de toplaag versleten. Het hockeyveld is al 21 jaar oud. “Daarmee spelen we waarschijnlijk op het oudste kunstgrasveld van het land”, zegt Möller.

KIWA heeft de velden geïnspecteerd en de onderlaag van het hockeyveld dempt niet meer. “Een veldrenovatie is voor Were Di noodzaak anders ontstaan er steeds meer blessures”, zegt Möller.

En dat geldt ook voor de tennisbanen. De KNLTB dreigt de banen af te keuren, dus die moeten we laten vervangen. Hij heeft de gemeente Tilburg al om een garantstelling gevraagd voor een lening.

Veldrenovatie Were Di noodzakelijk

Begin december stuurde het bestuur van Were Di de leden nog een brief. Het bestuur wil weten hoe groot het draagvlak is voor een mogelijke verhuizing. De gemeente wil het complex van Were Di namelijk graag verplaatsen om daarop huizen te bouwen.

Were Di heeft het financieel al enige tijd zwaar en probeert via nieuwe ideeën de clubkas aan te vullen. Maar ondanks dat vindt het bestuur het nodig om de velden te vervangen. Dat gaat ruim 4 ton kosten dus daarover moeten de leden op 10 december beslissen. BenW wil wel voor 165.000 euro garant staan.

Procedures en aanvragen

Möller: “Het kan niet anders dan zo. Het is bovendien ook helemaal niet zeker dat de club echt gaat verhuizen. Als dat wel zo is, dan moeten we eerst nog door een aantal procedures en aanvragen heen. Dat kan zomaar nog 4 tot 5 jaar gaan duren en daar kunnen wij niet meer op wachten.”

Ook de gemeente ziet wel dat de club de sportvelden moet vervangen. Over een mogelijke verhuizing van Were Di wordt begin volgend jaar meer duidelijk. Daarvoor zal BenW een voorstel doen.

