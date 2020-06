Zou sv Diemen dan eindelijk een vierde veld krijgen?

De veldcapaciteit bij sv Diemen is al jaren nijpend. Maar de club hoopt zomer 2021 een extra veld te hebben om door te kunnen groeien. De gemeente zet de mogelijkheden nog maar eens op een rij.

Sv Diemen groeit maar trapt al een paar jaar op de rem. Want zonder genoeg veldcapaciteit heeft het alsmaar aannemen van leden niet veel zin. En dat is sportief niet wenselijk.

Sv Diemen wacht al zeker vijf jaar

In september 2015 moesten de sportclubs in Diemen velden gaan delen. Toen was al bekend dat sv Diemen flink groeide en steeds tegen de grenzen van haar veldcapaciteit opliep. En vier jaar later was het probleem nog steeds niet opgelost.

Geen ruimte

Het voetbalveld is onderdeel van een groter plan. De gemeente maakt namelijk ook ruimte voor twee hockeyvelden, ten koste van de honkbalvereniging. “Maar de komende jaren het Diemen geen ruimte voor de uitbreiding van de buitensport”, zegt sportwethouder Jeroen Klaasse.

“Wij moeten een keuze maken tussen honkbal en hockey. Er kan alleen een vierde voetbalveld komen als wij voor hockey kiezen. Maar een gedwongen verhuizing van hsv TIW-Survivors naar een andere accommodatie is voor hen ook niet fijn.”

Twee varianten

Twee varianten leveren die bij de gemeente op tafel liggen, leveren een extra voetbalveld op.

1. de twee hockeyvelden komen tussen de voetbalkantine en het nieuwe voetbalveld in te liggen;

2. het nieuwe voetbalveld komt dichter bij de kantine te liggen en de hockeyvelden tegen de woonwijk aan.

Voorkeur voor variant twee

“Vanuit de sport gezien heeft variant 2 de voorkeur”, stelt Klaasse. “Het is echter de vraag of deze haalbaar is maar daarover lijkt snel duidelijkheid te komen. Op 2 juli zal de gemeenteraad hierover namelijk een besluit nemen.”

In het najaar moet duidelijk zijn of variant 2 haalbaar is. Het is mogelijk dat de raad toch voor variant 1 kiest. Veld 4 van sv Diemen is dan niet optimaal gesitueerd ten opzichte van de kantine.”

“Diemen groeit nog wel even door en met meer speelruimte kan sv Diemen dat ook. Als er niet nog meer vertraging optreedt, dan moet het extra voetbalveld in september 2021 gereed zijn.

