Vallen amateurclubs en -trainers buiten de NOW3 boot?

Een deel van de amateursportverenigingen maakte aanspraak op loonsteun via de NOW-regeling. Maar deze clubs lopen die steun in de NOW3 ronde mogelijk mis. De referentiemaand voor de drie tijdvakken is namelijk juni 2020.

Veel clubs hebben ’s zomers geen inkomsten en geen trainers op de loonlijst. Zij betalen het jaarloon vaak in 10 termijnen. Het loon in de referentiemaand juni is dan nihil.

NOW3 bezwaarschrift

Veel sportclubs met zo’n constructie kwamen wel in aanmerking voor loonsteun via NOW1 en 2. Maar zij dreigen nu bij NOW3 buiten de boot te vallen. Er zit mogelijk een hiaat in de regeling. 216 Accountants heeft ervaring met een sportclub die bij NOW1 en 2 voor loonsteun in aanmerking kwam en nu niet.

Het kantoor liep medio november tegen dit probleem aan bij het indienen van een aanvraag voor een voetbalvereniging. Binnen twee dagen berichtte het UWV dat deze aanvraag was afgewezen. Het UWV raadde de club aan om zelf een bezwaarschrift in te dienen.”

Maar 10 maanden

Vestigingsleider Henk Ten Hove denkt dat dit NOW3 probleem veel meer clubs treft. “In het voetbal is het gebruikelijk dat een club maar gedurende 10 maanden inkomsten heeft.” Het Ministerie van SZW gaat de situatie eerst even goed bekijken, zo meldde een woordvoerder.

Ook de KNVB laat weten nog uit te zoeken of dit probleem veel amateurclubs treft. De KNHB heeft over problemen met de NOW3 nog geen signalen binnen, zo vertelde woordvoerder Clarinda Sinnige. “In de hockeysport ontvangen trainers in juli en augustus doorgaans geen loon.

Kosten spreiden

Er zijn ook verenigingen die met 12 in plaats van 10 termijnen werken om de kosten te spreiden. De KNLTB herkent het NOW3 probleem niet, zo laat woordvoerder Ellen Julius weten. “Slechts een klein deel van de tennistrainers is namelijk bij een vereniging in loondienst. De meesten werken als zzp-er of zijn aangesloten bij een tennisschool.”

Follow @Allesportzaken