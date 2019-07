Vaals compenseert contributiegat Rood Groen LVC ’01

Voetbalclub Rood Groen LVC ’01 in Vaals heeft veel leden waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen. De gemeente compenseert de club nu voor het contributiegat van bijna 3.000 euro.

in april 2019 Rood Groen kloptebij de gemeente aan voor financiële hulp. De club mist structureel contributie van jeugdleden omdat de ouders dit niet kunnen betalen.

Contributiegat compenseren

De fracties CDA en PvdA dienden maandag tijdens een vergadering van de gemeenteraad een motie in. De partijen willen namelijk niet dat de vereniging door het contributiegat financieel in de problemen raakt. Volgens de indieners van de motie hebben ook andere clubs last van dit probleem. Maar bij deze verenigingen gaat het om minder grote bedragen dan bij Rood Groen.

Een meerderheid van de raad ging akkoord met de motie. Fractievoorzitter Marianne Kayser van V&O benadrukte echter dat er voor dit probleem wel een structurele oplossing moet komen. De fractie Lokaal! stemde tegen. Fractievoorzitter Gino Lucchesi vindt het raar dat Vaals moet opdraaien voor de kosten als een club de contributie niet ontvangt.

Jeugdfonds Sport

Ouders die niet genoeg geld hebben om de contributie te betalen, kunnen een bijdrage van het Jeugdfonds Sport aanvragen. Daarvoor moeten zij een formulier invullen en dat lukt veel van de ouders niet. Het gaat namelijk in veel gevallen om ouders die de Nederlandse taal maar heel beperkt machtig zijn.

De PvdA-fractie stelde eerder al voor om tegemoet te komen aan het verzoek om het tekort éénmalig bij te passen. De gemeente zou het uitgekeerde bedrag dan bij het Jeugdfonds Sport kunnen terugvorderen. Maar het voorstel om zo het contributiegat te dichten, haalde in de gemeenteraad destijds geen meerderheid.

