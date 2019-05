UTPV tennis en padel bereikt mijlpaal van 1000 leden

De Ulvenhoutse Tennis- en Padelvereniging (UTPV) biedt al een paar jaar tennis èn padel aan in één abonnement. Een gouden greep want begin mei schreef het duizendste lid zich in.

De populariteit van het traditionele tennis is in Nederland al jaren tanende. Maar de introductie van padel bij de UTPV in Ulvenhout bleek een gouden greep.

Prachtige ligging

De prachtige ligging aan de rand van Ulvenhout verklaart wellicht deels het succes. De UTPV heeft 7 tennis- en 4 padelbanen en veel vrijwilligers. De club organiseert een hele reeks evenementen maar waakt goed over haar gemoedelijke uitstraling.

Sinds 2000, na de aanleg van 7 allweather tennisbanen, groeit de club weer gestaag. De schuldenlast werd via stevig financieel beleid afgebouwd zodat er weer ruimte ontstond voor investeringen. In 2008 was de ledenaanwas zelfs zo groot dat er voor het eerst een wachtlijst ontstond.

Aantrekkingskracht

Met de aanleg van twee padelbanen in 2014 werd de druk op de tennisbanen minder groot. Maar de aantrekkingskracht van de club werd steeds groter. De introductie van padel bleek een groot succes. Plannen voor uitbreiding van de club via een subsidieregeling van gemeente Breda, bleken bovendien haalbaar.

Instroom door padel

Sinds de zomer van 2018 telt UTPV vier padelbanen. Dat had een enorme instroom van leden tot gevolg. Op de ALV van begin 2019 werd daarom de naam omgedoopt naar Ulvenhoutse Tennis- en Padel Vereniging.

Acht weken later werd UTPV gastheer van het eerste NK Padel voor senioren. En bijna 20 jaar nadat de vereniging de weg naar herstel is ingeslagen, is het ledenaantal verdubbeld. De club is nu door de grens van 1.000 leden gebroken.

Mooie evenementen

De club heeft de komende maanden een aantal drukke tennis- en padelcompetitieweken voor de boeg. Met o.m. het UTPV Open Tennis & Padel in de eerste week van juli, liggen er weer mooie evenementen in het verschiet.

