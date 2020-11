Unitas ’59 vreest weghalen velden van Nieuw Woensel

Voetbalclub Unitas ’59 dreigt in de problemen te komen als Eindhoven de oude velden van Nieuw Woensel binnenkort al opruimt. De club wil daarom in gesprek met de gemeente.

Met circa 1.400 leden is s.v. Unitas’59 de grootste amateurclubs van Eindhoven. Op sportpark Bokt kunnen de leden terecht op zes natuurgrasvelden en een kunstgrasveld.

Velden van Nieuw Woensel broodnodig

Unitas maakt sinds dit seizoen ook gebruik van de velden van voetbalclub Nieuw Woensel. Maar daar dreigt een eind aan te komen en dat snapt voorzitter Herman Matheij niet. "Door ruimtegebrek heeft Unitas de natuurgrasvelden van Nieuw Woensel hard nodig."

“Alleen als de club het beloofde tweede kunstgrasveld krijgt, zijn de capaciteitsproblemen verleden tijd”, zo meent de voorzitter. “Wij zijn geschrokken van het feit dat de gemeente de accommodatie van Nieuw Woensel sloopt. Bovendien verwijdert Eindhoven de velden.”

Sloop is afgesproken

SP-fractievoorzitter Murat Memis trekt zich de zorg van Unitas aan. “Er is nul medewerking vanuit de gemeente en het weghalen van de velden is geen goed idee. Wij willen weten wat de gemeente met het sportpark van plan is.” Memis denkt dat de kosten voor het onderhoud van de oude velden te overzien zijn. Daar wil hij binnenkort de rest van de gemeenteraad van overtuigen.

Sportwethouder Stijn Steenbakkers ontkent dat de gemeente niet met Unitas ’59 meedenkt. Hij benadrukt dat met de raad is afgesproken om de oude velden niet meer te onderhouden. “Dit compenseert het verlies dat Wodan heeft achtergelaten.”

Suggestie onterecht

Dat Unitas de kans heeft gehad om te verhuizen naar de accommodatie van Wodan mét twee kunstgrasvelden is bij de club verkeerd gevallen. “Die suggestie is onterecht”, zegt de clubvoorzitter. De accommodatie van Wodan is te klein voor ons. Bovendien zijn wij een vitale club die de zaakjes op orde heeft. Er is daarom voor ons geen reden om te verhuizen”, aldus Matheij.

