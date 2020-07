Uitstroom van pupillen Leerdam Sport ’55 aangepakt

De KNVB startte in 2019 met ‘Laat de jeugd niet lopen’. In deze pilot praatte de bond met 17 clubs met een relatief grote uitstroom van pupillen. Zoals bij Leerdam Sport 55 die het tij wil keren.

Leerdam Sport 55 Het aantal leden bijloopt al jaren terug. Na een bestuursgesprek startte de club met het stoppen van de uitstroom van pupillen.

Accommodatie vernieuwen

Deze uitstroom is gemiddeld 23 procent, veel hoger dan bij clubs in de regio. Voorzitter John Boekelman heeft wel een verklaring voor de slechte cijfers. “Wij willen al lang onze accommodatie vernieuwen. Maar de gemeente vindt steeds nieuwe redenen om dat uit te stellen. Bij LRC Leerdam is de accommodatie wel vernieuwd. Voor potentiĆ«le nieuwe leden is de keuze voor een club dus snel gemaakt.”

Uitstroom van pupillen keren

“Alle hens aan dek dus om de leden te behouden maar dat valt niet mee”, erkent Boekelman. Het liefste werken wij met een visie voor de lange termijn maar op dit moment dichten wij alleen maar gaten.” De avond met gespreksleider Gersom Smit was verhelderend. “Hij maakte duidelijk dat het hard nodig is om de uitstroom van pupillen te keren. Anders hebben wij straks helemaal geen club meer.”

Meer trainers per team

Er speelde meer dan alleen een accommodatievraagstuk, zo ontdekte Smit. Zo kwam het voor dat jonge voetballers voor niets naar de training kwamen als de trainer verhinderd was. “Het belangrijkste is om te ontdekken wat een club zelf in huis heeft om tot een oplossing te komen. Kijken naar wat er wel en niet goed gaat.”

De sleutel tot het succes lijkt bij Leerdam Sport 55 bij de JO-12 te liggen. Hier staan drie trainers voor de groep die elkaar afwisselen. De uitstroom is bij dit team het laagst. Smit: “Geen enkele trainer moet het werk alleen doen, zo was de conclusie. Zij moeten meer samenwerken, trainingen overnemen en sparren over bepaalde zaken. Zij kunnen het werk dan samen doen en dus de verantwoordelijkheden delen.”

Stageplekken

Boekelman heeft dit advies ter harte genomen. “We hebben direct een nieuwe jeugdcommissie opgezet met als doel om co-trainerschap te realiseren. Ook hebben wij een sportopleiding in de buurt stageplekken aangeboden. We kunnen nu voorlopig even vooruit maar staan open voor een tweede gesprek later in het proces.”

De vernieuwing van de accommodatie lijkt aan het einde van de zomer eindelijk te beginnen. In combinatie met de acties van de jeugdcommissie kijkt de club nu voorzichtig optimistisch naar de toekomst.

