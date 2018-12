De KNVB overweegt uitsluiting hele sc Hoge Vucht

‘Hoe om te gaan met risicoverenigingen’ heet het programma dat de KNVB twee jaar geleden startte. Uitsluiting van een hele club is daarin de uiterste stap. En die stap gaat de bond nu zetten.

Het lijkt er sterk op dat de KNVB voor het eerst in jaren overgaat tot uitsluiting van een club. Sc Hoge Vucht uit Breda mag na herhaalde misdragingen geen wedstrijden meer spelen.

Optreden bij geweldsincidenten

De vereniging was al voorlopig geschorst. Uitsluiting van de club past in een trend om strenger op te treden bij geweldsincidenten op het veld. Daarom hanteert de KNVB sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, zes jaar geleden, strengere regels. De KNVB heeft steeds zo rond de veertig (!) clubs in het programma ‘Hoe om te gaan met risicoverenigingen’ zitten.

Laatste waarschuwing

Sjors Brouwer, binnen de KNVB verantwoordelijk voor sportiviteit en respect, zegt dat de KNVB al lang met Hoge Vucht bezig is. “De club is belangrijk voor de mensen in de wijk en je kunt er langskomen voor opvang. De KNVB heeft er veel gesprekken gevoerd en er zijn adviseurs gaan kijken.”

Maar het belang van de andere voetballers telt ook mee dus kreeg de vereniging een laatste waarschuwing. Toch trapte een speler twee weken geleden weer een ruit van het clubhuis van de tegenstander in.

Getuigen geïntimideerd

Directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee, liet zich uit over de problemen rond de club. “Jarenlang hebben we alle meldingen geregistreerd, de club gevolgd en als risicovereniging aangemerkt. Maar zodra wij bewijs hadden zijn getuigen zo geïntimideerd dat zij hun mond hielden.”

Dat de KNVB nu gaat besluiten tot uitsluiting, heeft vooral te maken met het meest recente incident. Brouwer: “Wij kunnen nu bewijzen welk ontoelaatbaar gedrag heeft plaatsgevonden.”

De vorige club die werd uitgesloten, Hargasport uit Schiedam, werd in 2015 na uitsluiting door de KNVB ontbonden. Hoge Vucht moet nu een moeilijke beslissing gaan nemen.

