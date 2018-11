Onveiligheid en uitsluiting komen in sport vaak voor

Uitsluiting en onveiligheid komen in de sport vaak voor, zo blijkt uit onderzoek door het SCP. Diversiteit en acceptatie van LHBTI-personen wordt op clubs als ingewikkeld ervaren.

Sportservice Zwolle , COC Zwolle en de gemeente Zwolle ontwikkelden de campagne ‘Sluit niemand uit, daar win je mee’.

Gelijkheid

De aftrap van de campagne is op 21 november as. om 20:30 uur in het spelershonk van PEC Zwolle. “Uitsluiting ontstaat vaak vanuit religie, geaardheid, afkomst of huidskleur”, stelt PEC Zwolle aanvoerder Bram van Polen.

“Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en ben voor gelijkheid, maar dat lijkt in de voetbalwereld vaak lastig.” Toch hebben al vijf clubs zich voor een gesprek aangemeld.

Praten met clubs

Therapeute Asselien van Dijk gaat met sportclubs praten “want dat is hard nodig”, legt zij uit. “Sport kent vaak groepsgedrag waarbij individuele gedragskenmerken een rol spelen. Dat zie je vooral in het voetbal terug, waar iedereen wil zich laten horen en zien.”

Ik hoor vaak zeggen: “Prima dat je homo bent, als je maar niet aan mij komt. Volstrekte onzin natuurlijk dat ‘aan iemand komen’ bij homoseksualiteit zou horen. Eigenlijk wordt daarmee gezegd “Je mag best meedoen, maar dan moet je wel doen zoals wij.”

Onveiligheid wegnemen

Van Dijk betrekt zowel trainers als de teams bij de gesprekken en stelt omgangsregels op. “Zo’n 25% van de LHBTI-sporters op clubs komt niet uit voor zijn of haar geaardheid. Van de bi-sexuelen is dat zelfs 60%. En één op de vier omstanders geeft aan getuige te zijn geweest van negatieve signalen”, zo benadrukt Van Dijk. “Dat zijn pittige percentages.”

“In gesprekken met de clubs begin ik met: “Zijn wij het erover eens dat iedereen dezelfde rechten heeft? Vervolgens laat ik via filmpjes en feiten zien hoe bewustwording werkt. Daarbij is het bespreekbaar maken en het stimuleren van diversiteit belangrijk, samen met het wegnemen van onveiligheid.”

