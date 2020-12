Twijfels oplossend vermogen sportwethouder Jongman

Is sportwethouder Jongman mans genoeg om de problemen in de sportportefeuille in Groningen op te lossen? CDA-fractievoorzitter René Bolle twijfelt eraan of zij dat is.

Bolle vindt dat het college al jaren te weinig geld voor de sport uit trekt. Er is te weinig capaciteit en de uitvoering van plannen laat bovendien vaak lang op zich wachten.

Het vuur terug

“Er is op dit moment veel te weinig aandacht voor sport en bewegen in de stad. Dat gaf de Sportkoepel Groningen in 2018 al aan”, aldus Bolle. Hij wil het vuur terugzien in de sportportefeuille. “Toen sportwethouder Jongman raadslid was, wilde zij steeds opnieuw meer geld voor sport. Maar nu zij wethouder is komt daar niets van.”

Minder druk op binnensport

Maar wethouder Jongman vindt dat dit college volop in de sport investeert. “Er zijn in de zomer extra velden aangelegd voor voetballers en hockeyers. En in september is Sporthal de Wiardt met daarin twee gymzalen opgeleverd.

En BenW heeft groen licht gegeven voor de plaatsing van een luchthal. Zo probeert de gemeente de druk op de binnensport te verlagen. Bovendien zijn er plannen om extra capaciteit voor binnensporters te realiseren.”

Veel geblaat en weinig wol

Bij de begroting voor 2021 is voor sport structureel ruim vier ton aan de begroting toegevoegd. Met dit bedrag wil Groningen de hogere energielasten en de luchthal compenseren. BenW wil van Kardinge een multifunctioneel sportcentrum gaan maken. Het college trekt vijf ton uit om het plan hiervoor te ontwikkelen”, zo stelde Jongman.

“De gemeente komt ook met een programma voor de periode 2021-2025. Hierin ligt de focus vooral op de groepen in de samenleving die achterblijven”, aldus sportwethouder Jongman. Maar het lijkt toch vooral veel geblaat en weinig wol. De gemeente stapelt plan op plan, maar veel merken de sporters daar in de uitvoering niet van.

Follow @Allesportzaken