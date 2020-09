TVL-regeling voor door corona getroffen sportclubs

Is uw sportvereniging door de coronacrisis getroffen en is de omzet daardoor met meer dan 30% gedaald? En heeft uw club moeite met het betalen van de vaste lasten dan kunt u een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

De TVL-regeling is een vervolg op de TOGS-regeling. Sportclubs kunnen hier (onder voorwaarden) aanspraak op maken.

Hoe werkt de TVL-regeling

De TVL-regeling is een uitkering over de periode 1 juni t/m 30 september. Een club moet daarin meer dan 30% omzetdaling en minimaal 4.000 omzetverlies hebben geleden. Per branche is een percentage vastgesteld voor de feitelijke lasten.

Het bedrag is gebaseerd op het omzetverlies. De RVO bepaalt de vaste lasten o.b.v. de gemiddelde vaste lasten in de sector volgens het CBS. De maximale vergoeding bij de TVL-regeling is 50.000 euro.

Drie keer aanvragen

De TVL-regeling gaat na 1 oktober 2020 verder. Clubs kunnen de TVL nog drie keer aanvragen, steeds voor een periode van 3 maanden. Clubs moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen t.o.v. de huidige TVL zijn:

– de vaste lasten van de club moeten in 3 maanden minimaal 4.000 euro zijn;

– de subsidie bedraagt maximaal 90.000 euro. Dat is nu nog maximaal 50.000 euro en

– vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.

Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog een grens van minimaal 30% omzetverlies. Deze stijgt daarna naar 40% (januari tot en met maart) en 45% (april tot en met juni).

TASO, TOGS en TVL

Verenigingen die al de TOGS-regeling hebben aangevraagd, komen niet meer in aanmerking voor de TASO-regeling. Ze kunnen echter nog wel in aanmerking komen voor de TVL-regeling.

Er zijn clubs die een beroep hebben gedaan op de TOGS-regeling. Dat betekent niet dat zij daarmee automatisch een aanvraag voor de TVL-regeling hebben ingediend. Clubs die alleen de TASO-regeling hebben aangevraagd, komen niet in aanmerking voor de TVL-regeling.

Aanvragen

Het aanvragen van de TVL-regeling gaat via de website van de RVO. Verenigingen kunnen tot en met 30 oktober een aanvraag voor de eerste periode indienen.

