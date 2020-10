Trimhockey is in Nederland steeds populairder

Het is ooit bedacht door wachtende ouders langs de lijn. Maar trimhockey is inmiddels uitgegroeid tot een serieus onderdeel van hockeyverenigingen. Driekwart van de clubs biedt al trimhockey aan.

Het maakt niet uit of je kunt hockeyen. Mannen en vrouwen van 35 plus rennen met trimhockey voor de lol door elkaar. De normaalste zaak van de wereld bij veel hockeyclubs.

Laagdrempelig instromen

Trimhockey is al jarenlang populair onder de senioren bij het hockey. Het biedt 35-plussers de kans om laagdrempelig in te stromen of juist weer te beginnen. En niet het resultaat maar het plezier en de gezelligheid staan voorop.

Dat is een groot verschil met veteranenhockey. Daarin spelen de hockeyers vaak nog op het scherp van de snede. En het is ook iets anders dan walking hockey voor de doelgroep 60-plussers. Die kunnen vaak niet meer rennen maar nog wel willen hockeyen.

Vrij weekend

De trainingen en wedstrijden vinden doordeweeks plaats want de volwassenen geven de voorkeur aan een vrij weekend. Alleen bij MHC Oss spelen de trimhockeyers elke zondagochtend onderling een wedstrijd.

“Deze vorm van hockey is vrijblijvend. Maar als we eenmaal op het veld staan, is iedereen bloedfanatiek. Ik ga zelf ook niet aan de kant”, zegt Frank van der Heijden. Hij is aanvoerder van het trimhockeyteam van Geel Zwart.

Trimhockey ontstond zo’n dertig jaar geleden. In eerste instantie was het bedoeld voor ouders die op hun hockeyende kinderen stonden te wachten. Oud-leden sluiten weer aan en anderen stappen over op trimhockey omdat ze liever in het weekend vrij zijn.

Trimhockey is ongebonden sporten

De KNHB schat dat 70 tot 80 procent van de clubs tegenwoordig trimhockey aanbiedt. Daar spelen samen dan zo’n 20 tot 25 duizend trimhockeyers. Drie jaar geleden waren dat er nog 14 duizend. Steeds meer mensen willen graag ongebonden sporten en vinden het te belastend om in het weekend te hockeyen.

“Daarom kijkt de KNHB of we ook alternatieven kunnen aanbieden”, zegt Frank van Barneveld namens de bond. “Trimhockey is populair en een van de snelst groeiende onderdelen binnen het seniorenhockey.”

Follow @Allesportzaken