Vrouwensportschool moet transgender vrouw toelaten

Een transgender die geen geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan, maar op papier vrouw is, mag door een vrouwensportschool niet als lid worden geweigerd.

Dit blijkt uit een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens (CRM). De vrouw in kwestie is eind 2014 op papier van geslacht veranderd maar heeft geen operatie ondergaan.

Cruciaal jaar 2014

Sinds 2014 staat zij als vrouw ingeschreven en staat ook op haar identiteitsdocumenten en haar geboorteakte dat zij vrouw is. En sinds 2014 is een geslachtsveranderende operatie niet meer nodig om voor de wet vrouw te zijn.

De vrouw wilde lid worden van een Barneveldse sportvereniging voor vrouwen, maar deze weigerde haar als lid. De sportschool stelde zich op het standpunt dat de sportschool uitsluitend voor vrouwen een intieme en veilige plaats wil zijn.

Sporter is fysiek aanwezig

“Deze vrouwen kiezen ervoor om vanuit hun achtergrond, geloof of overtuiging naar een vrouwensportschool te gaan. En een mannelijk lichaam past daar niet bij. Als een transgender vrouw als lid wordt geaccepteerd, dan kunnen sommige leden niet meer in de sportschool komen sporten.”

Volgens de sportschool heeft de wetgever er geen rekening mee gehouden dat een persoon niet ‘op papier’, dus op basis van geboorteakte en paspoort, komt sporten. Een sporter is op de sportschool ‘fysiek’ aanwezig.”

Vrouwensportschool maakte verboden onderscheid

Het CRM oordeelde dat de sportschool direct onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht, door rechtstreeks te verwijzen naar het fysieke geslacht. Dat is verboden, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Dat kan hier niet het geval zijn, want in de Transgenderwet staat de identiteit van het individu voorop. Wie op papier vrouw is, is wettelijk gezien ook zonder geslachtsveranderende operatie een vrouw. De sportschool moet deze vrouw als zodanig behandelen.

Zij moet net als iedere andere vrouw, gebruik kunnen maken van een sportschool voor vrouwen. Weigering van het lidmaatschap is volgens het CRM daarom een verboden onderscheid.

